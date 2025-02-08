Американский производитель электромобилей Tesla снизил продажи в Китае в январе этого года на 11,5% в годовом выражении в связи с растущей конкуренцией со стороны местных производителей электрокаров. Об этом сообщает CNBC.
Продажи Tesla в Китае в январе упали на 11,5%
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Продажа Tesla в Китае
В прошлом месяца Tesla реализовала 63 238 электромобилей в Китае. Годом ранее за аналогичный период компания продала 71 447 электрокаров в Китае.
Тем временем китайский конкурент BYD в прошлом месяце реализовал 296 446 полностью электрических и подключаемых гибридных автомобилей, что на 47% больше, чем годом ранее.
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Другие китайские конкуренты Tesla, включая Changan Automobile и Xpeng, также зафиксировали рост продаж.
Акции Tesla снижаются на 1,5% в ходе предварительных торгов в США в пятницу.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», компания Tesla Inc. провела очередной раунд понижения цен на свои электромобили Model 3 и Y в Китае, а также представила седан Model S и Model X высшего класса, чтобы лучше удержаться в премиальном сегменте крупнейшего в мире рынка электромобилей.
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