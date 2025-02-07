Бельгия направит 1,7 миллиарда евро от замороженных российских активов в помощь Украине

Правительство Бельгии получило за 2024 год налоги, сгенерированные от замороженных на территории страны российских активов, на сумму 1,7 млрд евро и направит эти средства в помощь Украине. Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что общий объем российских активов, заблокированных в настоящее время в Euroclear, составляет около 183 млрд евро.

Компания Euroclear предоставляла финансовые услуги российским компаниям и правительству, но все трансакции были заморожены после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Российские активы, включая наличные, акции и займы, были заморожены и пока недоступны для российских субъектов. Проценты этих российских миллиардов перечисляются на специальный счет в Euroclear и используются для пополнения европейских фондов помощи, предназначенных для Украины.

В 2024 финансовом году в такие фонды была перечислена сумма в 3,55 млрд евро. Первый транш в 1,55 млрд евро был перечислен в июле 2024 года, второй транш около 2 млрд евро, как ожидается, будет перечислен в следующем месяце.

Читайте также: Бельгия профинансирует проекты восстановления в Украине на 150 млн евро

Правительство Бельгии также облагает налогом все поступления, сгенерированные от замороженных российских активов. В 2024 году сумма этих налогов составила 1,7 млрд евро, которые будут направлены на помощь для Украины.

Напомним

В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить 1,7 млрд евро от доходов от замороженных в Бельгии российских активов.