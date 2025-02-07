ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 3 миллиардов евро ежегодно после окончания войны

Европейский банк реконструкции и развития готов увеличить ежегодные инвестиции в Украину до 3 млрд евро после завершения войны. Об этом в интервью Reuters сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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Она отметила, что модернизация энергетической отрасли и развитие возобновляемых источников энергии может стать важным фактором привлечения частных инвестиций после войны.

«Есть большой потенциал, поэтому это вызовет большой интерес со стороны иностранных инвесторов, и это вызовет большую активность в стране — это действительно будет стимулировать динамику роста», — сказала она.

Ранее в ЕБРР отмечали планы в этом году вложить минимум 1,5 млрд евро для поддержки украинской экономики и бизнеса.

Президент ЕБРР заявил, что банк сосредоточится на частном секторе Украины, особенно на энергетике после неоднократных атак россии на национальную энергосеть, а также национальную и муниципальную инфраструктуру.

«Наш план состоит в том, чтобы поддерживать этот уровень инвестиций. Мы стремимся инвестировать минимум 1,5 млрд евро в этом году, но если сможем сделать больше — обязательно это сделаем», — заявила Рено-Бассо.