В Украине криптовалюту планируют легализовать до лета 2025 года — Гетманцев

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 февраля 2025, 10:01 Читати українською

В Украине криптовалюту планируют легализовать до лета 2025 года — Гетманцев

К лету 2025 года в Украине будет официально легализована криптовалюта. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на мероприятии «Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans», сообщает Mezha.Media.

К лету 2025 года в Украине будет официально легализована криптовалюта.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Гетманцев отметил, что основная часть законопроекта о легализации криптовалюты уже готова полностью и сейчас ведутся дискуссии по финансовому мониторингу операций и налогообложению.

Бонусов и льгот не будет

Депутат заявил, что никаких бонусов или льгот для криптовалют не будет по нескольким причинам.

Прежде всего, международные эксперты, с которыми советуются по вопросам легализации, считают, что введение льготного режима может создать неравномерную налоговую нагрузку на традиционные индустрии, использующие криптовалюту.

В то же время планируется, что криптовалюта будет облагаться налогом на уровне, аналогичном другим инвестиционным активам с нормальными ставками налога.

Одним из вопросов, над которыми до сих пор работают, это переходный период для лиц, которые уже инвестировали в криптовалюту, но не могут доказать, что потратили какие-то деньги на ее приобретение.

В таком случае, когда закон вступит в силу, таким субъектам придется платить налог не с прибыли, а с полной суммы, уже имеющейся в криптовалюте.

Регулирование

Гетманцев также отметил, что теоретически криптовалюта должна регулироваться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, но он добавил, что этот орган не институционально способен это делать.

Он считает, что этим сейчас должен заниматься Национальный банк Украины, но в дальнейшем это может измениться.

«Я считаю, что теоретически это должна быть Национальная комиссия по ценным бумагам. Но к сожалению, мы видим, что этот орган, у нас, в нашем конкретном государстве, не институционально способен, чтобы овладеть соответствующими отношениями и урегулировать таким образом, как с вверенной ему отраслью справляется Национальный банк… Поэтому мы считаем все же, что на сегодняшнем этапе это должен быть Нацбанк», — сказал Гетманцев.

Возвращаясь к теме легализации крипт, депутат сказал, что законопроект о криптовалюте будет рассмотрен в первом чтении первого квартала.

«Пообещать точно я могу, что мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года (был принят, — ред.)», — добавил Гетманцев.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий.

Читайте также: В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине

Ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+30
Я_ __
Я_ __
7 февраля 2025, 10:15
#
«В Україні криптовалюту планують легалізувати до літа 2025 року — Гетманцев»

Щоб що? Ті хто мають мізки і займаються криптою (торгують/інвестують, знають як виводити) не потребують цих «легалізацій», ніхто не буде з казнокрадами ділитися 23% прибутку за те, де держава абсолютно ніякої участі не приймала :)
+
0
Riojas
Riojas
7 февраля 2025, 10:25
#
Ну теоретически на них потом что-то планируется купить?
+
+15
Я_ __
Я_ __
7 февраля 2025, 10:38
#
Riojas

«Ну теоретически на них потом что-то планируется купить?»

А фактично, той хто вміє виводити кошти з крипти зараз, раптом «має» почати віддавати казнокрадам 23% з прибутку, щоб так само виводити гроші з крипти?) Це не має ніякого сенсу. Криптани котрі в темі не будуть нічого робити, бо поки держава закручувала гайки, всі хто в темі прекрасно знають як виводити кошти з крипти)
+
0
Riojas
Riojas
7 февраля 2025, 11:15
#
Я прекрасно понимаю, как вывести деньги из крипты в нал. Вопрос в том, что с этим налом дальше делать
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 февраля 2025, 10:55
#
Практически они выводятся в кеш и за кеш покупается все что душа желает.
+
+15
Riojas
Riojas
7 февраля 2025, 11:10
#
Ну купите за кеш квартиру. Я не возражаю, да, все это прекрасно обналичивается. Вопрос в легализации полученных денег.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 февраля 2025, 11:18
#
Вы в какой стране живете? Все вообще за валюту покупается. И квартиры и машины покупаются за американских президентов.
+
0
Riojas
Riojas
7 февраля 2025, 11:46
#
В этой, к сожалению

У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об'єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.
Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи.
https://esbu.gov.ua/news/kolishnogo-narodnogo-deputata-ukrayini-vikrito-v-uhilenni-vid-splati-60-mln-grn-podatkiv
+
+30
Я_ __
Я_ __
7 февраля 2025, 10:18
#
«Одним з питань, над якими досі працюють, це перехідний період для тих осіб, які вже інвестували у криптовалюту, але не можуть довести, що витратили якісь гроші на її придбання.У такому випадку, коли закон набуде чинності, таким суб'єктам доведеться сплачувати податок не з прибутку, а з повної суми, яка вже є у криптовалюті.»

хахахах, отак всі і побігли це робити)))0)00))0)))

Bookseller, прокоментуй це твердження пана хетьманцева, бо вони захочуть напевно з половину твоїх коштів))
+
0
Riojas
Riojas
7 февраля 2025, 11:21
#
Пан Bookseller, если я правильно помню, вообще выводит свои кровные через trustee, украинскую биржу с KYC и всем положенным. Ответьте на вопрос о происхождении средств? На основании чего они получены? Может он финансирует российскую агрессию и оружие массового поражения
+
+15
Riojas
Riojas
7 февраля 2025, 11:28
#
Для понимания ситуации на рынке сейчас — третьего дня меня вызвали на ковер в Ощадбанке, так как я превысил задекларированный мной же оборот. Со своего личного счета в другом банке через сэп я перевел 50к, купил доллары и снял. Вот это оборот 100к, чтобы вы понимали, между своими счетами тоже. Декларация доходов, пояснительная и так далее. Я хочу просто посмотреть на процесс обнала валютной операции вообще из ниоткуда
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 февраля 2025, 10:57
#
Ничего кроме смеха такие инициативы не вызывают. Ребята там реально оторванные от реальности раз не понимают, что крипта это депозит в привате и его нельзя заблокировать, содрать налоги, потребовать 100500 справок и т. д.
+
0
Riojas
Riojas
7 февраля 2025, 11:48
#
Кстати я бы тоже не недооценивал возможность ареста счета на относительно легально работающей у нас бирже с KYC
+
+15
Criptor82
Criptor82
7 февраля 2025, 12:09
#
Обнал можна зробити через «криптообмінник» який не буде підтримувати KYC та AML, хоча припускаю, що до кінця 2025 чимало обмінників легалізується. Однак будуть і «нелегали» якийсь час працювати. Готівковий долар можна буде конвертувати в гривню через будь-який ПОВ. Наразі ще можна придбати за готівку б/у автомобіль, а ось з новим будуть нюанси. Для придбання квартири на вторинному ринку «нал» підійде, але знову ж таки будуть нюанси через те, що потрібно буде частину грошей заплатити офіційно через банк. Тому в перспективі, при введенні жорстких засобів з контролю за видатками, будуть проблеми. Як не крути «тіньові доходи», що не пройшли процедуру легалізації чим далі тим складніше буде витрачати. Це загально світова тенденція. Боротьба з тіньовим доходами, одна з причин поступового введення цифрових валют CBDS. Наступний крок обмеження готівкових розрахунків та поступова їх заборона. Хтось вважає, що це не можливо, але я так не думаю. Цифрові паспорти, електронні послуги, безконтактні платежі, переведенню всієї інформації в цифровий формат, це все в тому ж напрямку. Як і нові обмеження НБУ щодо переводів на карту та штрафи на банки за поганий фінмон. Такі часи настали 😏
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами