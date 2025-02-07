К лету 2025 года в Украине будет официально легализована криптовалюта. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на мероприятии «Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans», сообщает Mezha.Media.
В Украине криптовалюту планируют легализовать до лета 2025 года — Гетманцев
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Гетманцев отметил, что основная часть законопроекта о легализации криптовалюты уже готова полностью и сейчас ведутся дискуссии по финансовому мониторингу операций и налогообложению.
Бонусов и льгот не будет
Депутат заявил, что никаких бонусов или льгот для криптовалют не будет по нескольким причинам.
Прежде всего, международные эксперты, с которыми советуются по вопросам легализации, считают, что введение льготного режима может создать неравномерную налоговую нагрузку на традиционные индустрии, использующие криптовалюту.
В то же время планируется, что криптовалюта будет облагаться налогом на уровне, аналогичном другим инвестиционным активам с нормальными ставками налога.
Одним из вопросов, над которыми до сих пор работают, это переходный период для лиц, которые уже инвестировали в криптовалюту, но не могут доказать, что потратили какие-то деньги на ее приобретение.
В таком случае, когда закон вступит в силу, таким субъектам придется платить налог не с прибыли, а с полной суммы, уже имеющейся в криптовалюте.
Регулирование
Гетманцев также отметил, что теоретически криптовалюта должна регулироваться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, но он добавил, что этот орган не институционально способен это делать.
Он считает, что этим сейчас должен заниматься Национальный банк Украины, но в дальнейшем это может измениться.
«Я считаю, что теоретически это должна быть Национальная комиссия по ценным бумагам. Но к сожалению, мы видим, что этот орган, у нас, в нашем конкретном государстве, не институционально способен, чтобы овладеть соответствующими отношениями и урегулировать таким образом, как с вверенной ему отраслью справляется Национальный банк… Поэтому мы считаем все же, что на сегодняшнем этапе это должен быть Нацбанк», — сказал Гетманцев.
Возвращаясь к теме легализации крипт, депутат сказал, что законопроект о криптовалюте будет рассмотрен в первом чтении первого квартала.
«Пообещать точно я могу, что мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года (был принят, — ред.)», — добавил Гетманцев.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий.
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Ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.
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Комментарии - 14
Щоб що? Ті хто мають мізки і займаються криптою (торгують/інвестують, знають як виводити) не потребують цих «легалізацій», ніхто не буде з казнокрадами ділитися 23% прибутку за те, де держава абсолютно ніякої участі не приймала :)
«Ну теоретически на них потом что-то планируется купить?»
А фактично, той хто вміє виводити кошти з крипти зараз, раптом «має» почати віддавати казнокрадам 23% з прибутку, щоб так само виводити гроші з крипти?) Це не має ніякого сенсу. Криптани котрі в темі не будуть нічого робити, бо поки держава закручувала гайки, всі хто в темі прекрасно знають як виводити кошти з крипти)
У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об'єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.
Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи.
https://esbu.gov.ua/news/kolishnogo-narodnogo-deputata-ukrayini-vikrito-v-uhilenni-vid-splati-60-mln-grn-podatkiv
хахахах, отак всі і побігли це робити)))0)00))0)))
Bookseller, прокоментуй це твердження пана хетьманцева, бо вони захочуть напевно з половину твоїх коштів))