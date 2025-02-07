В Украине криптовалюту планируют легализовать до лета 2025 года — Гетманцев

К лету 2025 года в Украине будет официально легализована криптовалюта . Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на мероприятии «Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans», сообщает Mezha.Media.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Гетманцев отметил, что основная часть законопроекта о легализации криптовалюты уже готова полностью и сейчас ведутся дискуссии по финансовому мониторингу операций и налогообложению.

Бонусов и льгот не будет

Депутат заявил, что никаких бонусов или льгот для криптовалют не будет по нескольким причинам.

Прежде всего, международные эксперты, с которыми советуются по вопросам легализации, считают, что введение льготного режима может создать неравномерную налоговую нагрузку на традиционные индустрии, использующие криптовалюту.

В то же время планируется, что криптовалюта будет облагаться налогом на уровне, аналогичном другим инвестиционным активам с нормальными ставками налога.

Одним из вопросов, над которыми до сих пор работают, это переходный период для лиц, которые уже инвестировали в криптовалюту, но не могут доказать, что потратили какие-то деньги на ее приобретение.

В таком случае, когда закон вступит в силу, таким субъектам придется платить налог не с прибыли, а с полной суммы, уже имеющейся в криптовалюте.

Регулирование

Гетманцев также отметил, что теоретически криптовалюта должна регулироваться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, но он добавил, что этот орган не институционально способен это делать.

Он считает, что этим сейчас должен заниматься Национальный банк Украины, но в дальнейшем это может измениться.

«Я считаю, что теоретически это должна быть Национальная комиссия по ценным бумагам. Но к сожалению, мы видим, что этот орган, у нас, в нашем конкретном государстве, не институционально способен, чтобы овладеть соответствующими отношениями и урегулировать таким образом, как с вверенной ему отраслью справляется Национальный банк… Поэтому мы считаем все же, что на сегодняшнем этапе это должен быть Нацбанк», — сказал Гетманцев.

Возвращаясь к теме легализации крипт, депутат сказал, что законопроект о криптовалюте будет рассмотрен в первом чтении первого квартала.

«Пообещать точно я могу, что мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года (был принят, — ред.)», — добавил Гетманцев.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий.

Читайте также: В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине

Ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.