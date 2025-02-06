Компания Citi Research повысила краткосрочный и среднесрочный прогнозы по золоту на 2025 год, ссылаясь на торговые войны и геополитические риски при президенте США Дональде Трампе, а также на активные покупки центральными банками. Об этом пишет Reuters.
Citi повысил прогноз цен на золото
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Прогноз Citi
Банк повысил свою 3-месячную целевую цену до $3 000 за унцию с $2 800 и улучшил прогноз на 2025 год до $2 900 за унцию с $2 800.
«Бычий рынок золота, похоже, продолжится при Трампе 2.0, так как торговые войны и геополитическая напряженность укрепляют тренд диверсификации резервов или дедолларизации и поддерживают спрос на золото в официальном секторе развивающихся рынков», — говорится в записке Citi в четверг.
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Спотовая цена на золото достигла рекордного уровня в $2 882 в среду. Сегодня котировки торгуются в районе $2 860.
Банк отметил, что несмотря на рекордный темп глобальной покупки золотых резервов в последние несколько лет, «мы по-прежнему ожидаем, что спрос на золото в официальном секторе останется высоким на уровне выше 1 000 тонн в год в 2025—2026 годах».
Глобальный спрос на золото, включая внебиржевую торговлю, вырос на 1% до рекордного уровня в 2024 году, как сообщил Всемирный совет золота в среду, добавив, что центральные банки ускорили покупки в четвертом квартале.
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Между тем, в своем базовом сценарии Citi не ожидает, что золото будет включено в какие-либо массовые тарифы во втором квартале 2025 года.
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