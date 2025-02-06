Citi повысил прогноз цен на золото

Компания Citi Research повысила краткосрочный и среднесрочный прогнозы по золоту на 2025 год, ссылаясь на торговые войны и геополитические риски при президенте США Дональде Трампе, а также на активные покупки центральными банками. Об этом пишет Reuters.

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Прогноз Citi

Банк повысил свою 3-месячную целевую цену до $3 000 за унцию с $2 800 и улучшил прогноз на 2025 год до $2 900 за унцию с $2 800.

«Бычий рынок золота, похоже, продолжится при Трампе 2.0, так как торговые войны и геополитическая напряженность укрепляют тренд диверсификации резервов или дедолларизации и поддерживают спрос на золото в официальном секторе развивающихся рынков», — говорится в записке Citi в четверг.

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