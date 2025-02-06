Предпосылок для повышения цен на продовольствие до сбора нового урожая пока нет. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Укринформ.
Что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы. В Правительстве дали прогноз
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Что будет с ценами на продукты
По словам Высоцкого, произошла стабилизация цен в предыдущие два месяца. Например, продукты, которые осенью резко подорожали, в частности яйца, подешевели. Не наблюдается также резкое удорожание овощей для борщового набора.
Он пояснил, что на удорожание осенью повлияло несколько факторов. Прежде всего, это было связано с засухой и уменьшением урожая по многим позициям в прошлом году.
В то же время, уменьшение урожая отразилось в ценах. Пока этого влияния нет. Были также определенные международные росты цен на молочные продукты, но сейчас этот тренд не наблюдается, и потребители постепенно это почувствуют.
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«На сегодняшний день, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-либо предпосылок, которые существенно влияли бы на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что опять же урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на смену», — отметил Высоцкий.
По его словам, помогает удерживать цены на текущем уровне и импорт товаров, ведь можно покрыть краткосрочный дефицит, что позволяет стабилизировать ситуацию.
Высоцкий прогнозирует, что в зависимости от объемов нового урожая, цены на некоторые товары могут даже снизиться.
«Если урожай будет больше, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4−5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей».
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Комментарии - 2
Ясно, значить точно буде))) це чисто срсрський менталітет, коли після вибуху на Чорнобилі не попереджали людей, так і в нас шо залужний в програмі мосейчук «право на владу», що найпотужніший, розповідали, що війни не буде — але війна прийшла.
Теж саме казав потужний, що за два тижні все закінчить — не вийшло.
Пан Арестович казав вже мемне «2−3 тижні» — вийшло 2−3 роки.
Країна кривих дзеркал, якщо кажуть, що чогось не буде — значить точно буде :)
Собрал вождь индейцев племя и говорит:
— У меня для вас две новости — одна хорошая и одна плохая. С какой начать?
— Племя говорит: «Ну, давай, с плохой».
— Вождь:«Хорошо. Значит, плохая новость: Из прерий ушли все животные: бизоны, олени, антилопы. Будем теперь есть г*вно».
— Племя: «А хорошая?»
— Вождь: «Г*вна у нас много»
Сейчас качество овощей и фруктов в АТБ соответствует анекдоту.
Хоть поржем