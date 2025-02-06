Что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы. В Правительстве дали прогноз

Предпосылок для повышения цен на продовольствие до сбора нового урожая пока нет. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

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Что будет с ценами на продукты

По словам Высоцкого, произошла стабилизация цен в предыдущие два месяца. Например, продукты, которые осенью резко подорожали, в частности яйца, подешевели. Не наблюдается также резкое удорожание овощей для борщового набора.

Он пояснил, что на удорожание осенью повлияло несколько факторов. Прежде всего, это было связано с засухой и уменьшением урожая по многим позициям в прошлом году.

В то же время, уменьшение урожая отразилось в ценах. Пока этого влияния нет. Были также определенные международные росты цен на молочные продукты, но сейчас этот тренд не наблюдается, и потребители постепенно это почувствуют.

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«На сегодняшний день, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-либо предпосылок, которые существенно влияли бы на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что опять же урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на смену», — отметил Высоцкий.

По его словам, помогает удерживать цены на текущем уровне и импорт товаров, ведь можно покрыть краткосрочный дефицит, что позволяет стабилизировать ситуацию.

Высоцкий прогнозирует, что в зависимости от объемов нового урожая, цены на некоторые товары могут даже снизиться.

«Если урожай будет больше, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4−5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей».