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6 февраля 2025, 16:16 Читати українською

Что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы. В Правительстве дали прогноз

Предпосылок для повышения цен на продовольствие до сбора нового урожая пока нет. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

Предпосылок для повышения цен на продовольствие до сбора нового урожая пока нет.
Фото: depositphotos

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Что будет с ценами на продукты

По словам Высоцкого, произошла стабилизация цен в предыдущие два месяца. Например, продукты, которые осенью резко подорожали, в частности яйца, подешевели. Не наблюдается также резкое удорожание овощей для борщового набора.

Он пояснил, что на удорожание осенью повлияло несколько факторов. Прежде всего, это было связано с засухой и уменьшением урожая по многим позициям в прошлом году.

В то же время, уменьшение урожая отразилось в ценах. Пока этого влияния нет. Были также определенные международные росты цен на молочные продукты, но сейчас этот тренд не наблюдается, и потребители постепенно это почувствуют.

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«На сегодняшний день, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-либо предпосылок, которые существенно влияли бы на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что опять же урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на смену», — отметил Высоцкий.

По его словам, помогает удерживать цены на текущем уровне и импорт товаров, ведь можно покрыть краткосрочный дефицит, что позволяет стабилизировать ситуацию.

Высоцкий прогнозирует, что в зависимости от объемов нового урожая, цены на некоторые товары могут даже снизиться.

«Если урожай будет больше, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4−5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей».

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Я_ __
Я_ __
6 февраля 2025, 16:31
#
«Передумов для підвищення цін на продовольство до збору нового врожаю поки що немає.»

Ясно, значить точно буде))) це чисто срсрський менталітет, коли після вибуху на Чорнобилі не попереджали людей, так і в нас шо залужний в програмі мосейчук «право на владу», що найпотужніший, розповідали, що війни не буде — але війна прийшла.

Теж саме казав потужний, що за два тижні все закінчить — не вийшло.

Пан Арестович казав вже мемне «2−3 тижні» — вийшло 2−3 роки.

Країна кривих дзеркал, якщо кажуть, що чогось не буде — значить точно буде :)
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Бедный папа
Бедный папа
6 февраля 2025, 16:35
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Когда-то Буткевич (АТБ) в интервью рассказал анекдот:

Собрал вождь индейцев племя и говорит:
— У меня для вас две новости — одна хорошая и одна плохая. С какой начать?
— Племя говорит: «Ну, давай, с плохой».
— Вождь:«Хорошо. Значит, плохая новость: Из прерий ушли все животные: бизоны, олени, антилопы. Будем теперь есть г*вно».
— Племя: «А хорошая?»
— Вождь: «Г*вна у нас много»

Сейчас качество овощей и фруктов в АТБ соответствует анекдоту.
Хоть поржем
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