Министерство финансов рассказало, как изменился госдолг Украины с начала войны

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«Тенденция на продление сроков государственного долга и снижение его стоимости прослеживается как в течение отчетного периода, так и за последние несколько лет. В частности, с 2022 года по состоянию на 31 декабря 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза с 7,7% году до 12,26 года», — говорится в сообщении.

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По данным министерства, на 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,98 трлн грн ($166,1 млрд).

В Минфине напомнили, что за прошлый год сумма государственного долга увеличилась на 1,46 трлн грн ($20,7 млрд), преимущественно из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Крупнейшим источником финансирования госбюджета стал Европейский Союз — задолженность по льготным кредитам от ЕС выросла на 600,5 млрд грн (4$11,1 млрд).

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В целом в структуре государственного и гарантированного долга наибольшую долю составляют льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 58%, ценные бумаги, выпущенные на внутреннем рынке — 28%, на внешнем рынке — 12%, ссуды коммерческих банков и других учреждений — 2%.

В валютной структуре государственного и гарантированного долга доля евро составляет 33%, доллара США — 27%, гривны — 25%, СДР — 11%, других валют (фунты стерлингов, канадские доллары и японские иены) — 4%.

По предварительным расчетам государственный долг к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%.