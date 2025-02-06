Европа может сильно пострадать от торговой войны между США и Китаем — ЕЦБ

Торговая война администрации США с Китаем может оказать губительное влияние на 20 стран еврозоны. Об этом заявил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне, сообщает Reuters.

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С июня ЕЦБ пять раз снижал стоимость кредитов, а инвесторы ожидают еще минимум трех снижений ставок в этом году, чтобы стимулировать экономику, которая пытается восстановиться после двух лет почти полной стагнации.

В прошлом месяце инфляция выросла до 2,5%, но ЕЦБ ожидает, что она вернется на уровень 2% нынешним летом, после четырех лет превышения целевого показателя.

По словам Чиполлоне, самой большой неопределенностью является торговая политика США, которая может сильно ударить по Европе еще до того, как будут введены прямые торговые барьеры в ЕС.

«Что меня больше беспокоит, так это то, что президент Трамп начнет полную торговую войну с Китаем. Это серьезная угроза, поскольку у Китая есть 35% мировых производственных мощностей», — отметил он.

На этой неделе США ввели пошлину в размере 10% на весь китайский импорт, что вызвало ответные меры со стороны Пекина.

Ограничение доступа в США заставило Китай искать другие рынки, и он мог бы сбросить продукты со скидкой на Европу, сдерживая рост и цены, сказал Чиполлоне.

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.

Позже Канада и Мексика договорились об отсрочке на введение 25% пошлин США.