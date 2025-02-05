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5 февраля 2025, 15:39 Читати українською

Украине до конца года нужно будет импортировать не менее 1 миллиарда кубометров газа — Минэнерго

Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м природного газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов на конец отопительного сезона с учетом обстрелов рф газовой инфраструктуры. Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб.
Фото: freepik.com

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«Безусловно, импорт газа нам нужен. А что касается объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая, в том числе и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 млрд. куб. м нужно будет импортировать до конца года. Возможно, даже больше», — сказал министр.

По его словам, обстрелы России оказывают влияние на собственную добычу газа по Украине.

Я не могу называть цифры. Серьезно влияет. Но все это оказывает временное влияние. Мы понимаем, что с этим делать", — заверил Галущенко.

Он указал, что, кроме собственных средств, у Нафтогаза есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на 200 млн евро.

Он также допустил получение НАК грантовых средств на закупку газа, а также самого ресурса в виде грантов.

«Плюс возможные грантовые средства будут. Также мы говорим с партнерами о возможности дать нам грантом газ как товар. Это тоже будет выход», — объяснил министр.

Цена

Относительно цены газа он отметил, что компания покупает его по цене на рынке.

«И эти все истории, которые нужно было раньше покупать, уже не актуальны. В 90-х годах вообще дешево было. Может, тогда нужно было покупать?» — сказал Галущенко.

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Он также отметил, что Украина не получала от ЕС каких-либо предложений по вопросу транзита российского газа через ее территорию.

«Нет, не было (предложений от ЕС по транзиту, — ред.). Словакия получает азербайджанский газ, сейчас это 400 млн. куб. м в месяц, но, думаю, что в случае необходимости Азербайджан сможет увеличить эти объемы», — объяснил глава Минэнерго.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
5 февраля 2025, 16:51
#
Якщо правильно вибрати час (на початку літа). То це буквально $200-$300 млн. Ні про що.
А об'єм наших сховищ дозволяє хоч на три роки вперед закупити. Більш ніж достатньо простору для вибору найкращого часу для покупки
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