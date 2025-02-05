Президент США Дональд Трамп заинтересован в редкоземельных металлах, находящихся в украинских недрах. Украина открыта для американских инвестиций. Так ответил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.
«Украина открыта к американским инвестициям»: Зеленский ответил Трампу про обмен ресурсов на помощь
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Что сказал президент
Президент заявил, что действительно одним из пунктов плана победы Украины было привлечь иностранные инвестиции в экономику страны.
«У нас достаточно редкоземельных металлов, и вы видите, что россия еще с 2014 года оккупирует наши территории. Отчасти там действительно есть большие залежи полезных ископаемых. Мы открыты к тому, чтобы их разрабатывали наши партнеры, которые помогают нам защищать землю, оттесняют врага своим оружием, присутствием и санкциями».
Он также напомнил, что еще в сентябре обсуждал с Трампом возможность американских инвестиций в Украину.
«Мы открыты к приходу инвестиций американских компаний — и с удовольствием. Почему? Потому что если эту сферу будет контролировать россия, туда зайдут другие страны и компании. Я уверен, что среди них будут Иран и Северная Корея. Я говорил об этом с ним — это факты», — добавил президент.
Предыстория
Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы передать Соединенным Штатам залежи редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь в войне с россией.
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Комментарии - 7
«Шо за погоняло дебільне — характьєрнік?»
оооо як все запущено…та ні, тут схоже тільки ти сашко тупий, якщо ти не знаєш хто такі характерники, а ще ти тільки що показав, як ти навчався в школі і що в тебе було в школі по історії та літературі :)
p.s. Ти недалекий, це ясно, правильно казати «характерник», але тобі це слово невідомо, бо твій максимум це казати «погоняло», до речі навіть тут ти помилку допустив, правильно писати «поганяло», тобі навіть за правописом має підкреслювати твоє «погоняло», але ти недолугий якийсь, оце ти саня зганьбився так зганьбився 0)
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