«Украина открыта к американским инвестициям»: Зеленский ответил Трампу про обмен ресурсов на помощь

Президент США Дональд Трамп заинтересован в редкоземельных металлах, находящихся в украинских недрах. Украина открыта для американских инвестиций. Так ответил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

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Что сказал президент

Президент заявил, что действительно одним из пунктов плана победы Украины было привлечь иностранные инвестиции в экономику страны.

«У нас достаточно редкоземельных металлов, и вы видите, что россия еще с 2014 года оккупирует наши территории. Отчасти там действительно есть большие залежи полезных ископаемых. Мы открыты к тому, чтобы их разрабатывали наши партнеры, которые помогают нам защищать землю, оттесняют врага своим оружием, присутствием и санкциями».

Он также напомнил, что еще в сентябре обсуждал с Трампом возможность американских инвестиций в Украину.

«Мы открыты к приходу инвестиций американских компаний — и с удовольствием. Почему? Потому что если эту сферу будет контролировать россия, туда зайдут другие страны и компании. Я уверен, что среди них будут Иран и Северная Корея. Я говорил об этом с ним — это факты», — добавил президент.

Предыстория

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы передать Соединенным Штатам залежи редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь в войне с россией.