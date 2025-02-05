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5 февраля 2025, 11:56 Читати українською

«Украина открыта к американским инвестициям»: Зеленский ответил Трампу про обмен ресурсов на помощь

Президент США Дональд Трамп заинтересован в редкоземельных металлах, находящихся в украинских недрах. Украина открыта для американских инвестиций. Так ответил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Президент США Дональд Трамп заинтересован в редкоземельных металлах, находящихся в украинских недрах.
Фото Getty Images

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Что сказал президент

Президент заявил, что действительно одним из пунктов плана победы Украины было привлечь иностранные инвестиции в экономику страны.

«У нас достаточно редкоземельных металлов, и вы видите, что россия еще с 2014 года оккупирует наши территории. Отчасти там действительно есть большие залежи полезных ископаемых. Мы открыты к тому, чтобы их разрабатывали наши партнеры, которые помогают нам защищать землю, оттесняют врага своим оружием, присутствием и санкциями».

Он также напомнил, что еще в сентябре обсуждал с Трампом возможность американских инвестиций в Украину.

«Мы открыты к приходу инвестиций американских компаний — и с удовольствием. Почему? Потому что если эту сферу будет контролировать россия, туда зайдут другие страны и компании. Я уверен, что среди них будут Иран и Северная Корея. Я говорил об этом с ним — это факты», — добавил президент.

Предыстория

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы передать Соединенным Штатам залежи редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь в войне с россией.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+87
Kharakternyk
Kharakternyk
5 февраля 2025, 12:30
#
Забирайте що завгодно, лише залиште мене менеджером.
+
0
Три літри
Три літри
5 февраля 2025, 12:31
#
Ти вже перевзувся і хочеш воювати до кордонів 1991?
+
+45
Я_ __
Я_ __
5 февраля 2025, 13:07
#
Саша Пархоменко

«Шо за погоняло дебільне — характьєрнік?»

оооо як все запущено…та ні, тут схоже тільки ти сашко тупий, якщо ти не знаєш хто такі характерники, а ще ти тільки що показав, як ти навчався в школі і що в тебе було в школі по історії та літературі :)

p.s. Ти недалекий, це ясно, правильно казати «характерник», але тобі це слово невідомо, бо твій максимум це казати «погоняло», до речі навіть тут ти помилку допустив, правильно писати «поганяло», тобі навіть за правописом має підкреслювати твоє «погоняло», але ти недолугий якийсь, оце ти саня зганьбився так зганьбився 0)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 февраля 2025, 13:14
#
Все так ноют по этому поводу и разгоняют зраду, как будто это их ресурсы или они с этого что-то имеют…
+
+15
Я_ __
Я_ __
5 февраля 2025, 13:20
#
MAXAOH

Конституція України

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 февраля 2025, 13:30
#
Да ты что???))) А ну давай ещё, что-то смешное напиши!)))
+
0
FogBRD
FogBRD
5 февраля 2025, 14:11
#
Если брать в мировых обьемах то эти редкоземельные металлы с украины не составляют даже 1% в добыче. тем более в сша есть свои разработки куда мощьнее. просто трамп не вникает в цифры. а с учетом что 70% редкоземелных шахт это донбас …
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