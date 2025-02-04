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4 февраля 2025, 12:56 Читати українською

Трамп предлагает Украине обмен ресурсов на помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы передать Соединенным Штатам залежи редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь в войне с россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы передать Соединенным Штатам залежи редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь в войне с россией.
Фото Pixabay

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Детали предложения

«В Украине есть очень ценные редкоземельные элементы. Мы хотели бы заключить соглашение с Украиной, согласно которому они оплатят нашу помощь своими редкоземельными элементами и другими ресурсами», — заявил Трамп.

Это предложение вызвало широкий резонанс, поскольку редкоземельные металлы критически важны для производства электроники, военной техники и других высокотехнологичных отраслей.

Критика ЕС

Трамп также обвинил страны Европейского Союза в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что США выделили Киеву на $200 миллиардов больше, чем ЕС.

«Европейцы не успевают за нами. Смотрите, между нами океан, они этого не имеют. Для них это важнее, чем для нас, но они предоставляют гораздо меньше нас в плане денег. Они должны предоставлять по крайней мере столько же. Они действительно должны предоставлять гораздо больше, чем мы, но, скажем, столько же, как мы, а они предоставляют на миллиарды долларов меньше», — сказал Трамп.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 24

+
+15
gucci
gucci
4 февраля 2025, 13:03
#
С**обака грабує «в дверь», а це грабує «в окно»
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
4 февраля 2025, 13:19
#
А кто первый озвучил вообще эту опцию торговли нац ресурсами? Это один из пунктов плана победы Зеленского.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 февраля 2025, 13:51
#
А тебе кто-то, что-то бесплатно должен давать??? ***
+
+15
paff
paff
4 февраля 2025, 14:35
#
Зачем воевать тогда?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
4 февраля 2025, 14:46
#
Ну ядерку же бесплатно забирали. А не под «потужные» гарантии
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 февраля 2025, 15:12
#
Ты уверен, что бесплатно? Или абы, что-то ляпнуть?
+
+90
Tido oss
Tido oss
4 февраля 2025, 13:17
#
Прикиньте вииграли солдати войну приехали дамой, а все продано и дом продан и ресурси тока долги остались
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 февраля 2025, 13:52
#
А прикинь, США перестали помогать и войну проиграли?! А прикинь, что США на не должно бесплатно помогать!?)))
+
+15
paff
paff
4 февраля 2025, 14:36
#
Начнем с того что сша эту *** закрутило
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
4 февраля 2025, 15:13
#
Лечи голову!
+
0
vPrirech
vPrirech
4 февраля 2025, 14:14
#
Мені здається що 300+ ярдів вже давно розділені між сторонами які допомагають Україні. Тому все має бути ок. Ще не відомо чи всі ці надра є у державній власності.
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 февраля 2025, 14:15
#
Можна подумати ті ресурси колись належали солдатам чи звичайним громадянам України. Державна власність це фактично власність українських чиновників.
Наприклад такий кейс — купа сільськогосподарських земель належить Аграрній академії наук, яка здає їх в обробіток підприємцям, а грошики кладе в кишеню до академіків. Науки там уже давно немає, є просто паразитування на державній власності.
Ще купа сільськогосподарських земель належить пенетенціарній системі, тобто тюремникам. За задумом на тих землях мають працювати зеки, аби вирощувати огірочки-помідорчики для власного харчування. Насправді ж там твориться те саме що в академії, тільки гроші потрапляють в кишеньки до тюремних генералів.
І так в Україні скрізь, на всіх рівнях, на всіх державних ресурсах. А ти, трактористе Миколо, вір в соціалізм і віддавай життя за державну власність, аби академіки і генерали могли на ній збагачуватись.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 февраля 2025, 13:33
#
Ахахах:) А в Конституції вроді написано, що надра належать народу:)
+
+45
Sarevok
Sarevok
4 февраля 2025, 13:35
#
А рабов в довесок к ресурсам не возьмет? Недорого. Послушные, терпеливые, можно использовать в качестве пушечного мяса.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
4 февраля 2025, 13:53
#
Украинцы и так с удовольствием в рабы пойдут к хорошему хозяину. Ещё до войны как рвались в Польшу на пана работать…
+
0
vPrirech
vPrirech
4 февраля 2025, 14:11
#
Якась дивна аналогія, щодо трудової міграції. Мені здається це логічний процес, коли при можливості отримувати більше люди йдуть і отримують більше. Якщо є місця в яких одні й ті самі здібності людини цінуються більше — то чому цим не користуватися або віддалено або в якості переїзду ? При необхідності є навіть сенс змінити профіль та почати як то кажуть «serve an apprenticeship».
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 февраля 2025, 15:15
#
Ага, поехать в Польшу клубнику собирать, вместо чего-то добиться в своей стране, это не трудовая эмиграция. Это поиск лёгкого пути! И не рассказывайте, что в Украине работы нету!)
+
+15
vPrirech
vPrirech
4 февраля 2025, 13:55
#
Це вже фініш, таке враження що трамп з зеленським — товариши по цеху. Я гадав що основна ідея допомоги — це дати всьому світу зрозуміти що неможна порушувати договори, не можна поводити себе як гопнік, неможна плювати на домовленості і творити беззаконня — і допомога держав це не підтримка України, а підтримка правопорядку і не більше. А тут так держава яка є столпом всього цього і прикладом …

Як же я помилявся)))))))
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 февраля 2025, 14:35
#
Вітаю з переходом на другий рівень Матриці.
Перший рівень — це бачення через рожеві окуляри, віра в закони, правила, справедливість, порядок, перемогу бобра над козлом.
Другий рівень — це бачення через чорні окуляри, віра в соціал-дарвінізм, право сили, світ як темний ліс, перемогу козла над бобром.
Третій рівень — дійдеш, побачиш сам …
+
0
paff
paff
4 февраля 2025, 14:36
#
Азаров еще в 14 м предупреждал)
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 февраля 2025, 14:39
#
Да, болить у москаликів душа за українську державну власність, бо розуміють, що поки ресурси України належатимуть не господарям, а ***-чинушам — Україна буде слабкою. А їм слабка Україна потрібна як повітря.
+
0
TAN72
TAN72
4 февраля 2025, 14:21
#
Поначалу забрали ядерное оружие, сейчас очередь за землей, холопов не пытались в хоть какой ситуации.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 февраля 2025, 15:17
#
Не забрали, а по факту купили! Сначала поинтересуйся вопросом, а потом рот открывай!
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
4 февраля 2025, 14:30
#
Економічний паспорт українця отримує… Трамп!
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