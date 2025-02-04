Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы передать Соединенным Штатам залежи редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь в войне с россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает Голос Америки.
Трамп предлагает Украине обмен ресурсов на помощь США
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Детали предложения
«В Украине есть очень ценные редкоземельные элементы. Мы хотели бы заключить соглашение с Украиной, согласно которому они оплатят нашу помощь своими редкоземельными элементами и другими ресурсами», — заявил Трамп.
Это предложение вызвало широкий резонанс, поскольку редкоземельные металлы критически важны для производства электроники, военной техники и других высокотехнологичных отраслей.
Критика ЕС
Трамп также обвинил страны Европейского Союза в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что США выделили Киеву на $200 миллиардов больше, чем ЕС.
«Европейцы не успевают за нами. Смотрите, между нами океан, они этого не имеют. Для них это важнее, чем для нас, но они предоставляют гораздо меньше нас в плане денег. Они должны предоставлять по крайней мере столько же. Они действительно должны предоставлять гораздо больше, чем мы, но, скажем, столько же, как мы, а они предоставляют на миллиарды долларов меньше», — сказал Трамп.
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Комментарии - 24
Наприклад такий кейс — купа сільськогосподарських земель належить Аграрній академії наук, яка здає їх в обробіток підприємцям, а грошики кладе в кишеню до академіків. Науки там уже давно немає, є просто паразитування на державній власності.
Ще купа сільськогосподарських земель належить пенетенціарній системі, тобто тюремникам. За задумом на тих землях мають працювати зеки, аби вирощувати огірочки-помідорчики для власного харчування. Насправді ж там твориться те саме що в академії, тільки гроші потрапляють в кишеньки до тюремних генералів.
І так в Україні скрізь, на всіх рівнях, на всіх державних ресурсах. А ти, трактористе Миколо, вір в соціалізм і віддавай життя за державну власність, аби академіки і генерали могли на ній збагачуватись.
Як же я помилявся)))))))
Перший рівень — це бачення через рожеві окуляри, віра в закони, правила, справедливість, порядок, перемогу бобра над козлом.
Другий рівень — це бачення через чорні окуляри, віра в соціал-дарвінізм, право сили, світ як темний ліс, перемогу козла над бобром.
Третій рівень — дійдеш, побачиш сам …