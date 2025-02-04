Трамп предлагает Украине обмен ресурсов на помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы передать Соединенным Штатам залежи редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь в войне с россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает Голос Америки.

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Детали предложения

«В Украине есть очень ценные редкоземельные элементы. Мы хотели бы заключить соглашение с Украиной, согласно которому они оплатят нашу помощь своими редкоземельными элементами и другими ресурсами», — заявил Трамп.

Это предложение вызвало широкий резонанс, поскольку редкоземельные металлы критически важны для производства электроники, военной техники и других высокотехнологичных отраслей.

Критика ЕС

Трамп также обвинил страны Европейского Союза в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что США выделили Киеву на $200 миллиардов больше, чем ЕС.

«Европейцы не успевают за нами. Смотрите, между нами океан, они этого не имеют. Для них это важнее, чем для нас, но они предоставляют гораздо меньше нас в плане денег. Они должны предоставлять по крайней мере столько же. Они действительно должны предоставлять гораздо больше, чем мы, но, скажем, столько же, как мы, а они предоставляют на миллиарды долларов меньше», — сказал Трамп.