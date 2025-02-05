В среду японская Toyota сообщила о втором подряд падении квартальной прибыли и объявила о создании в Китае новой компании по производству электромобилей, чтобы догнать автопроизводителей, ориентированных на выпуск EV. Об этом пишет CNBC.
Прибыль Toyota упала почти на 30% в 4 квартале
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Падение прибыли
Выручка: 12,39 трлн иен против 12,1 трлн иен.
Операционная прибыль: 1,22 трлн иен против 1,39 трлн иен.
Крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж зафиксировал почти 28%-ное снижение операционной прибыли в годовом исчислении в четвертом квартале.
Эти результаты ознаменовали второе подряд сокращение операционной прибыли в годовом исчислении после падения на 20% в третьем квартале.
Чистая прибыль при этом выросла до 2,19 трлн иен с 1,36 трлн иен годом ранее.
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При этом компания сохранила прогноз дивидендов на весь год на уровне 90 иен, тогда как годом ранее дивиденды составляли 75 иен.
Toyota заявила, что создаст компанию для разработки и производства электромобилей Lexus и аккумуляторов в Шанхае. Ожидается, что новая компания начнет производство в 2027 году.
Напомним
Ранее Toyota сообщила, что ее группа продала 5,16 млн автомобилей по всему миру в первой половине 2024 года, обогнав немецкого конкурента Volkswagen AG и сохраняя первое место в мировых продажах пятый год подряд.
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