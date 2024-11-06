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6 ноября 2024, 13:57 Читати українською

Toyota сообщила о первом за два года падении прибыли из-за проблем с производством

Toyota Motor в среду сообщила о первом за два года снижении квартальной прибыли из-за уменьшения продаж и проблем с производством на двух ключевых рынках — в Японии и США, что замедлило недавний рекордный рост японского автопроизводителя. Об этом сообщает Reuters.

Toyota Motor в среду сообщила о первом за два года снижении квартальной прибыли из-за уменьшения продаж и проблем с производством на двух ключевых рынках — в Японии и США, что замедлило недавний рекордный рост японского автопроизводителя.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Toyota, как ведущий автопроизводитель в мире, до этого года показывала рекордную прибыль, поскольку ориентация на гибридные модели позволила компании извлечь выгоду из растущего интереса потребителей к более доступным автомобилям по сравнению с более растущими электромобилями на фоне инфляции.

Тем не менее, проблемы с качеством у подразделения грузовых автомобилей и автобусов Hino Motors, жесткая конкуренция с китайскими брендами на крупнейшем автомобильном рынке мира и уже решенная приостановка производства двух моделей в США начали замедлять динамику продаж в последние месяцы.

Toyota пообещала сократить стимулы и улучшить производство во второй половине финансового года, завершающегося в марте 2025 года, продолжая пересмотр вопросов сертификации и качества.

«Наш завод в Индиане, который частично прекращал работу, возобновил операции в прошлом месяце, и во второй половине этого финансового года мы ожидаем вернуть ежегодный темп глобального производства на уровне 10 млн единиц», — заявил финансовый директор Toyota Эити Миязаки.

В связи с ослаблением производства в первой половине года Toyota пересмотрела в сторону уменьшения целевого показателя по производству автомобилей на текущий финансовый год на 1% до 10,85 млн единиц, что на 240 000 меньше, чем в предыдущем году.

Операционная прибыль Toyota за три месяца, закончившихся в сентябре, составила 1,16 трлн иен ($7,55 млрд), что на 20% меньше по сравнению с 1,44 трлн иен годом ранее и почти соответствует средней оценке прибыли в 1,2 триллиона иен, по данным девяти аналитиков, опрошенных LSEG.

Компания сохранила прогноз прибыли на текущий год на уровне 4,3 трлн иен.

Конкуренция с китайскими брендами

Операционная прибыль в Северной Америке, включающая рынок США, пострадала от ухудшения объема продаж и более высоких затрат на рабочую силу, тогда как прибыль в Японии, самом прибыльном рынке компании, упала на 28% из-за снижения продаж автомобилей.

Операционный доход в Китае упал в течение первой половины финансового года главным образом из-за более высоких затрат на маркетинг, поскольку компания стремится преодолеть жесткую ценовую конкуренцию с китайскими брендами.

В июле-сентябре на гибриды приходилось более двух пятых от общего объема продаж автомобилей марки Toyota и Lexus в мире по сравнению с третью за тот же период прошлого года.

Напомним

Ранее Toyota сообщила, что ее группа продала 5,16 млн автомобилей по всему миру в первой половине 2024 года, обогнав немецкого конкурента Volkswagen AG и сохраняя первое место в мировых продажах пятый год подряд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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