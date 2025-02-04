Украина, несмотря на ограничения Евросоюза, нарастила экспорт сахара

За первые пять месяцев 2024—2025 маркетингового года (сентябрь 2024 — январь 2025) Украина экспортировала более 352 00 тонн сахара, что на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины «Укрсахар».

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Рост экспорта

В ассоциации подчеркнули, что весь объем поставок был ориентирован на мировой рынок. Для сравнения, в сентябре 2023 — январе 2024 года на глобальный рынок приходилось всего 9,5% экспорта сахара.

«Значительный рост доли мирового рынка является результатом успешных усилий украинских сахарников в поиске альтернативных рынков сбыта из-за ограничений, введенных ЕС по украинскому сахару», — объяснили в ассоциации.

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Куда экспортировали

Основными направлениями экспорта украинского сахара стали Турция (19% общего объема), Ливия, Сомали, Шри-Ланка и Северная Македония.

С 1 января 2025 года возможность экспорта сахара из Украины в страны ЕС возобновилась, поэтому за первые пять месяцев этого года украинские производители смогут экспортировать в ЕС 107,3 тыс. т сахара.

По оценочным данным, в прошлом году общий объем производства сахара в Украине составил 1,8 млн т, в то же время объем внутреннего рынка оценивается в 900 тыс. тонн. т в год.