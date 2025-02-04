Бизнес сохранил прошлогодний уровень оценок деловой активности в январе — НБУ

Бизнес в январе сохранил оценки своей деловой активности на уровне прошлого года из-за сезонных факторов, сложной ситуации безопасности и роста производственных затрат. Об этом сообщает Нацбанк по результатам опроса руководителей предприятий в январе 2025 года.

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Как изменился индекс

«Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2025 года составил 41.0, что соответствует уровню января 2024 года. Традиционно в январе бизнес ослабляет свои оценки текущей деловой активности по сравнению с другими месяцами, что связано с сезонными факторами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что динамику ИОДА сдерживали сложная ситуация безопасности, нехватка инвестиций в производственный капитал, потребности в энергоресурсах и рабочей силе, рост производственных затрат, инфляционные и девальвационные процессы.

В то же время, драйверами положительного влияния были устойчивый потребительский спрос и значительные объемы поступления международной финансовой помощи.