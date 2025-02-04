Бизнес в январе сохранил оценки своей деловой активности на уровне прошлого года из-за сезонных факторов, сложной ситуации безопасности и роста производственных затрат. Об этом сообщает Нацбанк по результатам опроса руководителей предприятий в январе 2025 года.
Бизнес сохранил прошлогодний уровень оценок деловой активности в январе — НБУ
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Как изменился индекс
«Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2025 года составил 41.0, что соответствует уровню января 2024 года. Традиционно в январе бизнес ослабляет свои оценки текущей деловой активности по сравнению с другими месяцами, что связано с сезонными факторами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что динамику ИОДА сдерживали сложная ситуация безопасности, нехватка инвестиций в производственный капитал, потребности в энергоресурсах и рабочей силе, рост производственных затрат, инфляционные и девальвационные процессы.
В то же время, драйверами положительного влияния были устойчивый потребительский спрос и значительные объемы поступления международной финансовой помощи.
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Предприятия промышленности более сдержанно оценили результаты своей деятельности из-за разрушения производственных мощностей и нехватки инвестиций: секторальный индекс в январе составил 42,0 (в январе 2024 года — 43,7).
Торговые компании улучшили свои отметки до 40,0 (38,9 в январе 2024 года). Предприятия сферы услуг также повысили показатель до 41,1 (40,4 в январе 2024 г.).
Предприятия строительства в третий раз подряд предоставили самые сдержанные оценки из-за сезонности работ и дефицита кадров — секторальный индекс в январе составил лишь 37,2, хотя это лучше прошлогодних 31,9.
Методика опроса
Опрос проводился с 6 по 23 января 2025 года, в нем приняли участие 519 предприятий. В числе опрошенных 43,7% — компании промышленности, 26,6% — сферы услуг, 24,5% — торговли, 5,2% — строительства; 29,7% респондентов — крупные предприятия, 28,3% — средние, 42,0% — малые.
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