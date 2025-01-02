Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности — опрос Нацбанка

Бизнес в декабре продолжил ослаблять оценки деловой активност . Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно. В декабре 2024 года ИОДА составил 45.9 по сравнению с 47.2 в ноябре и был практически на уровне декабря 2023 (45.7).

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Результаты опроса

Предприятия торговли в отличие от предыдущего месяца сдержанно оценили результаты своей деловой активности, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и дефицит электроэнергии: секторальный индекс в декабре составил 49.9 (в ноябре — 51.4, в декабре 2023 года — 46.9).

Предприятия промышленности более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая дефицит электроэнергии, нехватку квалифицированных работников и увеличение производственных затрат: секторальный индекс в декабре составил 44.6 (в ноябре — 46.7, в декабре 2023 года — 46.9).

Предприятия сферы услуг также несколько ослабили оценки своих экономических перспектив на фоне существенных перебоев с энергоснабжением, дефицита квалифицированных кадров и увеличения расходов бизнеса: секторальный индекс составил 44.5 в декабре (в ноябре — 44.8, в декабре 2023 года — 44.0).

Предприятия строительства во второй раз подряд дали самые пессимистические оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ, а также снижение инвестиционного спроса: секторальный индекс в декабре составил 43.4 по сравнению с 43.6 в ноябре (в декабре 2023 года — 42.1).

Ситуация на рынке труда

Ситуация на рынке труда остается сложной, хотя ожидания по поводу занятости несколько смягчились.

Респонденты всех опрошенных секторов были настроены на сокращение количества работников, в то же время предприятия строительства, торговли и сферы услуг ожидали замедления темпов сокращения персонала, только промышленники прогнозировали их незначительное ускорение.