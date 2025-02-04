Британия надеется избежать пошлин Трампа благодаря увеличению закупки газа и оружия у США

Великобритания надеется воздержаться от глобальной торговой войны Дональда Трампа. Лондон надеется, что одним из ключевых аргументов в переговорах станет импорт американского сжиженного природного газа и увеличение закупки оружия у США. Об этом сообщает Politico.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Трамп заявил, что с Британией можно «заключить соглашение», которое позволит стране избежать введения жестких тарифов на ее экспорт в США. Среди вариантов, рассматриваемых британским правительством, — увеличение импорта американского сжиженного природного газа (LNG). Это решение могло бы компенсировать сокращение добычи газа в Северном море.

«Нам придется откуда-то брать газ, если мы будем добывать меньшее в Северном море. США является логичным выбором. Единственные другие варианты — это Катар или россия, но мы не собираемся у них покупать газ», — заявил бывший министр энергетики Великобритании Квази Квартенг.

Эксперты считают, что такая стратегия могла бы понравиться президенту США, неоднократно призвавшему ЕС покупать больше американских энергоресурсов. Кроме того, новая администрация США уже начала отменять мораторий на издание разрешений для LNG-проектов, введенного при президентстве Джо Байдена.

Читайте также: Доллар растет, золото и биткоин падают: как реагирует мир на начало глобальной торговой войны

Недовольство энергетического сектора

Впрочем, возможное увеличение импорта американского газа уже вызывает недовольство среди представителей британского энергетического сектора.

Добывающие компании, работающие в Северном море, критикуют жесткую налоговую политику правительства и его курс на сокращение лицензий для новых проектов по добыче ископаемого топлива.

Кроме того, импорт сжиженного природного газа из США имеет больший углеродный след, чем добыча газа в Великобритании, из-за транспортировки и процесса регазификации. Это может обострить конфликт между сторонниками экономического роста и экологическими активистами.

Читайте также: Канада и Мексика договорились об отсрочке введения пошлин США: как реагирует рынок

Увеличение закупок американского оружия

Великобритания также рассматривает возможность увеличения закупок американского оружия. Один из вариантов — дополнительные заказы истребителей F-35. В настоящее время страна приобрела 48 таких самолетов, хотя сначала обещала купить 138. Возвращение Трампа в Белый дом может повлиять на эти планы.

Эксперты также предостерегают, что Трамп может потребовать от Лондона закупать больше американских сельскохозяйственных товаров, включая мясо и птицу.

Этот вопрос уже был камнем преткновения в предыдущих торговых переговорах, ведь британское правительство не соглашается изменить стандарты безопасности пищевых продуктов для импорта американской продукции.