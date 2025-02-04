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4 февраля 2025, 12:17 Читати українською

Сколько стоит сельхозземля в ЕС

В 2023 году средняя стоимость одного гектара пашни в Европейском Союзе составляла 11 791 евро, а средняя годовая арендная плата за гектар пашни или постоянных пастбищ составила 173 евро. Об этом пишет «Лига» со ссылкой на Евростат.

В 2023 году средняя стоимость одного гектара пашни в Европейском Союзе составляла 11 791 евро, а средняя годовая арендная плата за гектар пашни или постоянных пастбищ составила 173 евро.
Фото: depositphotos

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Стоимость земли

Цены на землю существенно отличаются в зависимости от страны и региона.

Среди 22 стран ЕС, по которым есть актуальные данные, самая высокая средняя стоимость 1 гектара пашни зафиксирована на Мальте — 283 039 евро.

В Вене (Австрия) гектар стоит 189 000 евро, в регионе Флеволанд (Нидерланды) — 178 093 евро, а на Канарских островах (Испания) — 148 247 евро.

Далее по стоимости идут земли в Нидерландах (91154 евро) и в Люксембурге (42540 евро).

Читайте также: Цена аренды земли взлетает: сколько стоит надел и как изменится его стоимость в ближайшие 5 лет

Средние цены на сельскохозяйственную землю были отмечены в Хорватии (4491 евро за гектар), Латвии (4591 евро) и Словакии (5189 евро).

Самая дешевая сельскохозяйственная земля в Швеции — в регионах Övre Norrland (1951 евро за гектар) и Mellersta Norrland (2378 евро), а также во французском регионе Франш-Конте (2580 евро).

Аренда земли

По данным из 21 страны ЕС, самые высокие средние арендные ставки за гектар пашни или постоянных пастбищ в 2023 году были в Нидерландах — 914 евро. Дешевле арендовать землю можно было в Словакии — 67 евро за гектар.

А вот среди регионов ЕС аренда гектара сельскохозяйственной земли была самой дорогой во Флеволанде (Нидерланды) — 1787 евро.

На втором месте — Канарские острова (Испания) с 1164 евро за гектар, а на третьем — Норд-Брабант в Нидерландах (1111 евро). Самая дешевая аренда земли зафиксирована в шведских регионах Övre Norrland и Mellersta Norrland (24 евро за гектар в 2022 году), а также в регионах Stredné Slovensko (40 евро) и Východné Slovensko (43 евро) в Словакии.

Напомним

Как писал «Минфин», в прошлом году в Украине количество сделок по продаже сельскохозяйственных земельных участков оказалось больше, чем за три предыдущих года вместе.

Средняя стоимость за 1 га достигла 46683 грн. В разрезе регионов самые высокие цены на земельные участки с/х назначения в Ивано-Франковской — 90 328 грн, Львовской — 71 896 грн, Полтавской — 66 315 грн, Тернопольской — 64 055 грн, и Киевской обл. − 60 141 грн.

Самые низкие — на территориях, охваченных боевыми действиями, а также в прифронтовых областях: Запорожской — 33 421 грн, Николаевской — 34 073 грн, Сумской — 34 933 грн, Херсонской — 35 884 грн и Донецкой — почти 36 тыс. грн.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
4 февраля 2025, 14:08
#
Захід України рулить.
+
0
Kanarej
Kanarej
4 февраля 2025, 14:37
#
Заходу України щастить. На даному етапі.
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