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4 февраля 2025, 11:56 Читати українською

Биткоин ночью поднялся до $102 420, Япония установит налог на криптовалюту: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин поднимался до $102 420 после отложения пошлин США на импорт из Мексики и Канады

В ночь на 4 февраля цена биткоина поднималась до $102 420 на фоне новостей об отложении пошлин США на импорт из Мексики и Канады. Позже цена первой криптовалюты откатилась и к моменту написания новости она составляет $98 550.

За сутки биткоин вырос на 3,30%. Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Ethereum подорожал на 4,76% до $2716.

Объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынку превысил $545 млн в сутки, по данным CoinGlass. За последние 24 часа было ликвидировано позиции более 193 00 трейдеров. Приблизительно $300 млн потерь пришлось на лонг-позиции, более $246 млн — на шорт.

Напомним, Торговая война между США и Мексикой, Канадой и Китаем обрушила биткоин ниже психологической отметки в $100 000.

Япония установит налог на криптовалюту до конца июня

Министр финансов Японии Катсунобу Като пообещал утвердить налоговую ставку для криптовалют до конца июня 2025 года в ответ на запрос от главы подразделения продвижения цифрового общества от Либерально-демократической партии Акихисы Шиозаки. Об этом сообщают местные СМИ.

Шиозаки выразил сомнения относительно позиции японского правительства по отношению к криптовалюте, поскольку считает, что обсуждение налоговой ставки на криптоактивы в Японии «значительно строже» по сравнению с другими странами, которые принимают более благоприятные для рынка нормативно-правовые регуляции.

В свою очередь, премьер-министр Японии Сигеру Ишиба отметил, что криптовалюта станет «ключевым фактором в решении социальных и финансовых проблем страны, а также в повышении производительности нации». Он также отметил необходимость защиты пользователей криптовалют и улучшения Web3 среды.

Министр финансов подтвердил, что финансовые регуляторы активно обсуждают реформу налогового законодательства по криптовалюту на 2025 год и рассматривают различные правовые меры.

Власти Индии скорректируют позицию по отношению к биткоину

Индия пересматривает свое отношение к цифровым активам на фоне трансформации их восприятия в других странах. Об этом сообщил секретарь по экономическим вопросам государства Аджай Сет.

По его словам, сроки публикации проекта документа о криптовалютах, публикация которого планировалась еще на сентябрь 2024 года, снова отложат.

Причина — изменение позиционирования класса активов в других странах.

По словам Сета, поскольку криптовалюты «не верят в границы», позиция Индии не может быть односторонней.

Чиновник не упомянул именно США, президент которых Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы с рынков цифровых активов.

MicroStrategy завершила 12-недельную серию покупок биткоина

С 27 января по 2 февраля MicroStrategy не приобрела ни одного биткоина, прервав серию с 12 недель непрерывных покупок цифрового золота.

Компания сохраняет на балансе 471 107 BTC, она — крупнейший корпоративный владелец первой криптовалюты. На формирование биткоин-резервов MicroStrategy с августа 2020 года потратила примерно $30,4 млрд. Средняя цена покупки составила $64,511 за монету.

За последнюю неделю января фирма также не реализовала ни одной обычной акции класса, а в рамках программы рыночного предложения, отметил соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор.

Согласно принятому в октябре 2024 года «Плану 21/21», компания намерена в течение трех лет привлечь $42 млрд в виде акционерного капитала и долговых обязательств. Средства предназначены для финансирования дальнейших покупок биткоина.

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Источник: Минфин
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