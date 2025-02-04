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4 февраля 2025, 9:42 Читати українською

Tesla Model Y возглавила мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавила Tesla Model Y. Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на focus2move.

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавила Tesla Model Y.
Фото: Tesla Model Y

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В тройку лидеров попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Топ-10 кроссоверов 2024 года

  • Tesla Model Y — 1,09 млн продаж (-1,2%);
  • Toyota RAV4 — 1,02 млн ед. (+10,7%);
  • Honda CR-V — 738315 ед. (+4,2%);
  • Hyundai Tucson — 609 122 ед. (-2,8%);
  • BYD Song — 574351 ед. (+45,3%);
  • Volkswagen Tiguan — 543037 ед. (+10,5%);
  • Kia Sportage — 537947 ед. (+5,3%);
  • Honda HR-V — 382839 (+8,8%);
  • Mercedes GLC — 358320 (+26,6%);
  • Mazda CX-5 — 338187 ед. (-3,6%).

Читайте также: Продажа Tesla во Франции упала на 63%

Напомним

Как писал «Минфин», в прошлом году количество регистраций Tesla в странах ЕС упало на 13%, причем большая часть спада пришлась на Германию. Производитель электромобилей испытывает трудности в стране из-за устаревшего модельного ряда, растущей конкуренции и отмены государственных субсидий в конце 2023 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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