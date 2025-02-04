Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавила Tesla Model Y. Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на focus2move.
Tesla Model Y возглавила мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году
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В тройку лидеров попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.
Топ-10 кроссоверов 2024 года
- Tesla Model Y — 1,09 млн продаж (-1,2%);
- Toyota RAV4 — 1,02 млн ед. (+10,7%);
- Honda CR-V — 738315 ед. (+4,2%);
- Hyundai Tucson — 609 122 ед. (-2,8%);
- BYD Song — 574351 ед. (+45,3%);
- Volkswagen Tiguan — 543037 ед. (+10,5%);
- Kia Sportage — 537947 ед. (+5,3%);
- Honda HR-V — 382839 (+8,8%);
- Mercedes GLC — 358320 (+26,6%);
- Mazda CX-5 — 338187 ед. (-3,6%).
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Напомним
Как писал «Минфин», в прошлом году количество регистраций Tesla в странах ЕС упало на 13%, причем большая часть спада пришлась на Германию. Производитель электромобилей испытывает трудности в стране из-за устаревшего модельного ряда, растущей конкуренции и отмены государственных субсидий в конце 2023 года.
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