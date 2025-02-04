Tesla Model Y возглавила мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавила Tesla Model Y. Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на focus2move.

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В тройку лидеров попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Топ-10 кроссоверов 2024 года

Tesla Model Y — 1,09 млн продаж (-1,2%);

Toyota RAV4 — 1,02 млн ед. (+10,7%);

Honda CR-V — 738315 ед. (+4,2%);

Hyundai Tucson — 609 122 ед. (-2,8%);

BYD Song — 574351 ед. (+45,3%);

Volkswagen Tiguan — 543037 ед. (+10,5%);

Kia Sportage — 537947 ед. (+5,3%);

Honda HR-V — 382839 (+8,8%);

Mercedes GLC — 358320 (+26,6%);

Mazda CX-5 — 338187 ед. (-3,6%).

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Напомним

Как писал «Минфин», в прошлом году количество регистраций Tesla в странах ЕС упало на 13%, причем большая часть спада пришлась на Германию. Производитель электромобилей испытывает трудности в стране из-за устаревшего модельного ряда, растущей конкуренции и отмены государственных субсидий в конце 2023 года.