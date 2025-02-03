Продажи Tesla во Франции, втором по величине рынке электромобилей в Европейском союзе, в январе упали на 63%, пишет Bloomberg.
Продажи Tesla во Франции рухнули на 63%
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Падение продаж
По данным французской отраслевой ассоциации La Plateforme Automobile, производитель зарегистрировал всего 1141 автомобиль в январе, что является наименьшим показателем с августа 2022 года.
Tesla показала результаты хуже, чем по отрасли в целом и по общим продажам электромобилей — эти показатели снизились на 6,2% и 0,5% соответственно.
Напомним
В прошлом году количество регистраций Tesla в странах ЕС упало на 13%, причем большая часть спада пришлась на Германию. Производитель электромобилей испытывает трудности в стране из-за устаревшего модельного ряда, растущей конкуренции и отмены государственных субсидий в конце 2023 года.
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Продажи Tesla в Германии упали на 41%, а общие продажи электромобилей на аккумуляторах снизились на 27%. Федеральное управление по транспорту должно опубликовать результаты за январь в среду.
Конкурирующие автопроизводители рассчитывают на помощь Tesla в соблюдении все более строгих норм выбросов ЕС в этом году. Американская компания объединит парк электромобилей, которые она продает в этом году, по крайней мере с пятью другими производителями во главе с Toyota Motor Corp., Stellantis NV и Ford Motor Co.
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В конце прошлого месяца министры французского правительства призвали Европейскую комиссию немедленно приостановить действие регулирования выбросов CO2 легковыми автомобилями, предупредив, что это может привести к тому, что миллиарды евро поступят китайским производителям и Tesla, «чей генеральный директор Илон Маск открыто нападает на европейские правила и ценности».
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