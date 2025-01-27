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27 января 2025, 14:38 Читати українською

Продажи Tesla не оправдают ожиданий Маска из-за изменений в политике США — FT

Илон Маск, генеральный директор Tesla, может разочароваться из-за прогнозов аналитиков по росту продаж компании в 2025 году. По данным FactSet, Tesla продаст около 2,07 миллиона автомобилей, что всего на 16% больше, чем в 2024 году. Этот показатель значительно ниже оптимистических прогнозов Маска, который в октябре прошлого года ожидал роста на 20−30%. Об этом пишет Financial Times.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, может разочароваться из-за прогнозов аналитиков по росту продаж компании в 2025 году.
Фото Pixabay

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Основной причиной такого сценария есть изменения в климатической политике США. Администрация Дональда Трампа планирует пересмотреть программы поддержки электромобилей, введенные во времена президента Байдена. Это может отрицательно сказаться на спросе на продукцию Tesla, которая в значительной степени зависит от государственных субсидий.

В частности, аналитик Barclays Дэн Леви отмечает, что около 65% продаж Tesla в США приходится на налоговую льготу в размере $7500 для покупателей электромобилей. Если эта льгота будет упразднена, компания может потерять значительную часть своих клиентов.

Интересно, что несмотря на потенциальные риски для Tesla, Маск поддерживает тесные отношения с Трампом. В преддверии инаугурации нового президента миллиардера даже в шутку назвали «первым приятелем» Трампа. Однако это не гарантирует льготного отношения к его компании.

В своем последнем указе Трамп заявил, что его администрация рассмотрит вопрос «несправедливых субсидий и искусственных перекосов рынка, навязанных правительством». Это может означать серьезные изменения для Tesla и других производителей электромобилей.

В среду Tesla обнародует финансовые результаты за четвертый квартал, что позволит лучше понять, как компания готовится к новым вызовам.

Источник: Минфин
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