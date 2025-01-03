Годовой объем продаж Tesla упал впервые за более чем десятилетие

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 января 2025, 8:38 Читати українською

Годовой объем продаж Tesla упал впервые за более чем десятилетие

Компания Tesla в прошлом году продала 1,79 млн электромобилей — это меньше показателя 2023 года, а также ниже прогноза аналитиков. Годовой объем продаж упал впервые за более чем десятилетие, несмотря на положительную динамику в конце года. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Tesla в прошлом году продала 1,79 млн электромобилей — это меньше показателя 2023 года, а также ниже прогноза аналитиков.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Эти результаты являются отрезвляющим напоминанием о реальных вызовах для производителей электромобилей, даже несмотря на то, что ажиотаж вокруг беспилотных автомобилей и близость Маска к Трампу привели к стремительному росту акций Tesla в последние месяцы.

Вялый потребительский спрос давит на продажи электромобилей, и эта проблема может обостриться из-за стремления Трампа ограничить стимулы для электрокаров", — отмечает агентство.

Акции Tesla упали после этих результатов, снизившись на 5,8%. В 2024 году акции компании выросли на 63%.

За квартал, закончившийся 31 декабря, компания поставила 495 570 автомобилей, не дотянув до 512 277, прогнозировавшихся аналитики. Чтобы добиться своей цели «незначительного» роста за весь год, компании нужно было продать почти 515 тысяч автомобилей в 4 квартале.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
3 января 2025, 11:48
#
Дизайн жах, що зовні, що з середини. Просто сила бренду ні більше ні менше і монопольне положення на ринку США, хоча ситуація змінюється. Якщо порівнювати з китайськими космольотами та з електричками з ЄС від Audi чи Фольксваген і т.д. -Tesla — безлика табуретка, яку тримає на плаву сила бренду.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает duke34 и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами