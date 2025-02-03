Новая почта открыла новое отделение в Чехии

Отделение заработало в Праге и стало третьим в столице Чехии. Всего в сети теперь насчитывается восемь отделений, расположенных в Праге, Брно, Пльзени, Либерце, Остраве и Пардубице. Об этом говорится в сообщении Новой почты.

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Подробности

В новом отделении в Праге клиенты, как всегда, могут быстро отправлять и получать документы и посылки до 30 кг, а также приобрести упаковку. Отделение работает ежедневно по адресу: Francouzská 164/108, 101 00 Praha 10-Vršovice.

Срок доставки из Украины в Чехию — от 3 рабочих дней, по Чехии — от 1 дня, а в другие европейские страны — от 2 дней, в зависимости от расстояния.

Кроме того, для клиентов в Чехии доступны услуги курьерской доставки и забора отправлений по любому адресу в стране.

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Курьер Новой почты может забрать заранее упакованную и оплаченную посылку в удобное для клиента время. Заказать услугу можно через чат-бот, мультиязычный сайт, личный кабинет или мобильное приложение.

Также благодаря сотрудничеству с партнерами Новая почта обеспечивает доставку до 2700 почтоматов и PUDO по всей Чехии.

Новая почта в Чехии быстро доставляет по стране, в и из Украины, а также в страны, где компания уже работает: Польша, Литва, Германия, Румыния, Словакия, Латвия, Эстония, Венгрия, Италия, Испания, Франция, Австрия, Нидерланды и Великобритания.