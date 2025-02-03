Австрийский Raiffeisen зарабатывает на фирмах военной машины кремля — Bloomberg

Российская «дочка» Raiffeisen получила более 62 миллионов рублей ($620 000) в виде вознаграждения за свои услуги от одной российской химической компании в прошлом году, свидетельствуют банковские выписки и другие документы. Согласно заявлениям, эта фирма снабжала подсанкционной компании товар, необходимый для производства военных систем. Об этом пишет Bloomberg.

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Подробности

Представители европейского правительства, знакомые с документами, говорят, что «почти наверняка» у банка есть другие клиенты, поставляющие российскую оборонную промышленность после того, как путин перевел свою экономику на военные рельсы. Серьезная реорганизация российской экономики после вторжения в Украину затянула множество гражданских компаний в военные цепи поставок.

Всплеск доходов

Отвечая на вопрос Bloomberg, пресс-секретарь сказал, что банк придерживается всех соответствующих санкций в отношении российских организаций, особенно тех, которые введены Европейским Союзом, США и Великобританией.

«RBI ввел системы мониторинга и скрининга, инструменты и процедуры, чтобы гарантировать, что все трансакции и бизнес-деятельность должным образом контролируются в соответствии с действующим законодательством о санкциях», — сказал пресс-секретарь по электронной почте.

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Поскольку в прошлом году ракетные подразделения путина были нацелены на украинское гражданское население и критическую инфраструктуру, за первые три квартала Raiffeisen получил более 1 миллиарда евро прибыли после уплаты налогов от своего российского подразделения. Это составило почти 50% прибыли, полученной группой в целом, и более чем вдвое больше, чем подразделение заработало за два полных года до вторжения.

Деньги от Unichim

Банковские выписки от не попавшего под санкции российского химического производителя Unichim показывают, что в прошлом году он оплатил комиссионные Raiffeisen, а также расходы на перевод, комиссию по обслуживанию счета и комиссии, связанные с валютными операциями.

Заявления также показывают, что Unichim поставлял кислоты попавшей под санкции российской фирме Rawenstvo, в том числе для российского правительственного проекта, который, по словам европейских чиновников, предусматривает разработку и модернизацию платформ и боеприпасов для реактивных систем залпового огня и бомб.

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Rawenstvo разрабатывает и производит навигационные радиолокационные системы согласно данным казначейства США. Предприятие является подразделением подсанкционного государственного концерна «Гранит-Электрон», который производит ключевые элементы ракетных систем, в частности системы автоматического управления и системы радиоэлектронной борьбы для ВМФ россии.

Некоторые из документов, проверенных Bloomberg, показывают, что среди трансакций Unichim получил платеж в размере 16642,36 рубля (166 млн долларов) от Rawenstvo 15 марта 2024 года, а 26 февраля еще один платеж в размере 27840 рублей за соединения. Кислоты и другие химические вещества могут быть использованы в системах ракетного топлива.