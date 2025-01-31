Декларирование доходов: кто и в какие сроки должен подать декларацию

В Украине продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. Она стартовала 1 января 2025 года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Предельные сроки подачи декларации

До 1 мая декларацию подают:

граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию (например: лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от задания имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства (дарения) от лиц, не являющихся лицами первой и второй степени родства и т. п. ). Если отсутствует справка от компетентного органа другой страны об иностранных доходах и налогах, уплаченных за границей — можно подать заявление в налоговый по налоговому адресу и перенести срок подачи декларации до 31 декабря;

). Если отсутствует справка от компетентного органа другой страны об иностранных доходах и налогах, уплаченных за границей — можно подать заявление в налоговый по налоговому адресу и перенести срок подачи декларации до 31 декабря; ФОП, кроме находящихся на упрощенной системе налогообложения;

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

До 31 декабря декларацию подают:

физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.

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Отдельные сроки подачи деклараций действуют для следующих категорий:

ФОП при прекращении предпринимательской деятельности (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения) должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности. Последним базовым отчетным периодом является период со дня, наступающего после завершения предыдущего отчетного периода, до конца месяца, в котором предпринимательская деятельность прекращена;

резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — представляют декларацию не позднее 60 календарных дней до выезда.

Налоговики отметили, если последний день подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то согласно налоговому законодательству срок переносится на первый рабочий день.