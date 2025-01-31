Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов стерлингов ($2,5 млрд) на закупку систем противовоздушной обороны и ракет для ПВО. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания Кабинета Министров.
Украина получит от Британии до 2 миллиардов фунтов на ПВО и ремонт базы
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«Сегодня правительство одобрило законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией о поддержке развития наших оборонных способностей», — отметил Шмигаль.
По его словам, настоящее соглашение также предусматривает предоставление средств на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения. Он пояснил, что такие базы будут размещаться и в Украине, благодаря чему государство сможет усилить обороноспособность.
Премьер поблагодарил правительство и народ Великобритании за поддержку Украины на ее пути к победе.
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Напомним
«Минфин» писал, что Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Она призвана построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры
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