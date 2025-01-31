Швеция анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине

Правительство Швеции объявило о крупнейшем пакете военной помощи для Украины, который оценивается в 13,5 млрд шведских крон ($1,25 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Швеции.

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Этот пакет также усилит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд. шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.

Он также предусматривает удвоение 16 подаренных Украине боевых катеров типа CB 90 и противотанкового вооружения, а также инвестиции в поддержку украинской оборонной промышленности.

В ведомстве отметили, что это уже 18 пакет военной помощи Украине, таким образом общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон (свыше $5,6 млрд).

Входящий в новый пакет помощи

Новый пакет помощи разделен на восемь компонентов, наибольший из которых состоит из разнообразных закупок нового оборудования — прежде всего у шведской и других европейских оборонных отраслей — с целью пожертвования Украине.

Пакет общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон ($1,25 млрд) включает следующие компоненты:

закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон;

финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд. шведских крон;

пожертвование оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками взамен на сумму около 3,3 миллиарда шведских крон. Среди них:

146 грузовиков; 16 катеров CB 90; 23 станции вооружения для военно-морского использования; 1 миллион 12,7-мм боеприпасов; 1500 противотанковых ракет TOW; 200 противотанковых снарядов, включая обучающее оборудование; пехотное снаряжение для индивидуального солдатского и группового снаряжения; средства индивидуальной защиты от радиационных, химических, биологических и ядерных угроз;

услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 млн. шведских крон;

обучение стоимостью 650 млн шведских крон (финансы для поддержки подготовки Вооруженных сил для ряда разнообразных учебных инициатив в течение 2025 года, например Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных);

решение о поставках стоимостью 400 млн шведских крон (включает разные виды мер по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования).

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Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2024 года Швеция объявила о рекордной в то время военной помощи Украине более миллиарда евро.