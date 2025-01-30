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30 января 2025, 11:10 Читати українською

26% украинских пенсионеров получают пенсию менее 3000 грн. Где в Украине самые большие пенсии

5789 грн составила средняя пенсия в Украине в конце 2024 года по данным Пенсионного фонда Украины. За год выплата выросла на 7,5%. Впрочем, это повышение «съела» инфляция, которая по официальным данным НБУ составила 12% в прошлом году. В настоящее время в Украине насчитывается 10,34 млн пенсионеров. 26% из них получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Об этом говорится в данных Опендатабот.

5789 грн составила средняя пенсия в Украине в конце 2024 года по данным Пенсионного фонда Украины.
Фото: depositphotos

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Сколько пенсионеров в Украине

10,34 млн пенсионеров насчитывается в настоящее время в Украине. На 497,5 тыс. пенсионеров меньше стало за три года полномасштабной войны примерно так же, как за два года пандемии COVID-19.

5789 грн или 132 евро (курс на момент публикации материала) составляла средняя пенсия в Украине на конец 2024 года. Это на 7,5% больше, чем в том же периоде 2023 года (5385,25 грн). В то же время инфляция за 2024 год, по данным НБУ, составила 12% — поэтому фактически свела на нет это повышение.

Читайте также: Пенсия в Украине: Сколько украинцев получают пенсию более 10 тысяч гривен

Где самые высокие пенсии

Самые высокие выплаты традиционно у пенсионеров в Киеве — 8 017,65 грн. Это более чем на треть выше среднего показателя по стране. Наименьшие выплаты в Тернопольской области: 4484,69 грн. Это на 23% меньше среднего значения.

Следует отметить, что в двух регионах Украины в конце 2024 наблюдалось существенное снижение пенсий. Так, в Ровенской области средняя пенсия упала на 24% по сравнению с концом 2023 года (до 5 159,85 грн), а в Житомирской — на 10%.

Какие пенсии получают украинцы

26% или 2,68 млн пенсионеров получают менее 3000 грн. Средний размер такой пенсии — 2 759,86 грн. Еще 1,26 млн человек (12%) получают пенсию свыше 10 000 грн, в среднем — 15 379,97 грн. Заметим, что именно таких пенсионеров за три месяца стало меньше всего: на 51,5 тыс. лиц.

Около 27% пенсионеров продолжают работать и в настоящее время в среднем получают 6 302,76 грн пенсии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
mantis05
mantis05
30 января 2025, 11:22
#
Всё честно: что заработали и какую страну строили- то и получили
+
+30
3212242
3212242
30 января 2025, 11:24
#
Здєсь водкі нєт.
+
+30
3212242
3212242
30 января 2025, 11:24
#
Середня пенсія — не показник, за рахунок всяких суддів виходить вищою, ніж є. Потрібно вказувати медіанну.
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