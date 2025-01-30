Трамп критикует ФРС и обещает бороться с инфляцией

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Трамп обвинил Федеральную резервную систему и ее председателя Джея Пауэлла в создании проблемы инфляции, которую они не смогли решить.

Он заявил о своем намерении решить эту проблему путем стимулирования американского энергетического производства, сокращения регулирования, корректировки международных торговых балансов и увеличения американского производства.

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Планы Трампа выходят за рамки простого решения проблемы инфляции. Он подчеркнул свое желание восстановить финансовую мощь Соединенных Штатов и повысить их общую силу.

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Он раскритиковал Федеральную резервную систему за ее работу в области банковского регулирования и заявил, что Министерство финансов возглавит усилия по сокращению ненужных правил, тем самым облегчая кредитование для американских граждан и предприятий.

Трамп также выразил мнение, что если бы Федеральная резервная система меньше внимания уделяла разнообразию, справедливости и инклюзивности (DEI), гендерной идеологии, зеленой энергетике и тому, что он назвал «фальшивым изменением климата», проблемы инфляции бы не возникло. Он заключил, что страна пережила самую сильную инфляцию в своей истории.