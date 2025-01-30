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30 января 2025, 9:27 Читати українською

Трамп критикует ФРС и обещает бороться с инфляцией

После решения Федеральной резервной системы США сохранить процентные ставки на прежнем уровне, президент Дональд Трамп выразил резкую критику и изложил свою собственную стратегию борьбы с инфляцией. Свои комментарии он опубликовал на своей платформе социальных сетей Truth, пишет Іnvesting.com.

После решения Федеральной резервной системы США сохранить процентные ставки на прежнем уровне, бывший президент Дональд Трамп выразил резкую критику и изложил свою собственную стратегию борьбы с инфляцией.
Фото: ukrinform.ua

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Недовольство Трампа

Трамп обвинил Федеральную резервную систему и ее председателя Джея Пауэлла в создании проблемы инфляции, которую они не смогли решить.

Он заявил о своем намерении решить эту проблему путем стимулирования американского энергетического производства, сокращения регулирования, корректировки международных торговых балансов и увеличения американского производства.

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Планы Трампа выходят за рамки простого решения проблемы инфляции. Он подчеркнул свое желание восстановить финансовую мощь Соединенных Штатов и повысить их общую силу.

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Он раскритиковал Федеральную резервную систему за ее работу в области банковского регулирования и заявил, что Министерство финансов возглавит усилия по сокращению ненужных правил, тем самым облегчая кредитование для американских граждан и предприятий.

Трамп также выразил мнение, что если бы Федеральная резервная система меньше внимания уделяла разнообразию, справедливости и инклюзивности (DEI), гендерной идеологии, зеленой энергетике и тому, что он назвал «фальшивым изменением климата», проблемы инфляции бы не возникло. Он заключил, что страна пережила самую сильную инфляцию в своей истории.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 января 2025, 10:43
#
Останній абзац вражає:)
Хоч хтось про це почав говорити правду.
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