Украинские беженцы в Польше могут получить деньги на аренду жилья

Украинские беженцы в Польше, проживающие в центрах коллективного размещения, могут получить средства на аренду квартиры благодаря общенациональной программе «Вместе к Независимости». Поддержку также предлагают при поиске работы.

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«Люди получают поддержку в виде финансирования аренды квартиры сроком шесть месяцев. Это делается для того, чтобы они могли стать независимыми, если они хотят остаться в Польше.

Поддержка необходима, потому что интеграция иногда может быть нелегкой, особенно для людей, которые живут в центрах размещения.

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По ее словам, люди, которые находятся в центрах коллективного размещения, часто не могут позволить себе даже самое дешевое жилье.

«Матери с детьми часто получают материальную помощь от своих мужчин, которые воюют на фронте или работают в Украине, но прожиточный минимум в Польше и Украине очень разный, поэтому мы также оказываем им продуктовую помощь каждые несколько недель», — добавила Захарова.

Проект «Вместе к Независимости» софинансирует Европейская Комиссия. Его координацию осуществляет Министерство внутренних дел и администрации Польши в сотрудничестве с неправительственными организациями.