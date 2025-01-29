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29 января 2025, 16:55 Читати українською

В Госслужбе занятости назвали самые востребованные профессии на рынке труда

Сегодня ситуация на рынке труда остается сложной. Проблема существовала и до полномасштабного вторжения, но до 2022 года на рынке была нехватка вакансий, сейчас — дефицит кадров. Как заявила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, наиболее востребованы рабочие профессии.

Сегодня ситуация на рынке труда остается сложной.
Фото: depositphotos

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Ситуация на рынке труда

«Сейчас время работника. Практически во всех видах экономической деятельности есть дефицит кадров, и мы ожидаем дальнейший рост конкуренции за работников: сохранение кадров, поиск новых. Наибольшие сложности по укомплектованию вакансий возникают в сфере транспорта, на строительстве, перерабатывающей промышленности», — отметила Жовтяк.

Кроме этого, остро стоит вопрос поиска квалифицированных работников, таких как: швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, сантехник, электрик, монтер колеи, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и т. д.

Аналогичная тенденция была и до полномасштабного вторжения, но она обострилась с началом полномасштабной войны.

«Причиной структурной безработицы является то, что Украина много лет не популяризировала эти рабочие профессии. Они годами считались непрестижными, низкооплачиваемыми. Моя задача как руководителя, так и всей команды службы — изменить стереотип восприятия профтехобразования. Это вызов не только для службы, но и для бизнеса, центральных и региональных органов власти. Я всегда и всюду говорю, что, в частности, со школы нужно начинать профориентацию. Равномерно конфигурации происходят. Путь труден, но имеем цель и задачи от работодателей — повысить престижность рабочей профессии и обеспечить бизнес квалифицированными работниками», — отмечает директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

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Какие профессии будут самыми востребованными

После победы в войне пройдет процесс восстановления экономики и очень востребованными станут специалисты в сфере строительства и восстановления жилья, восстановления энергетической инфраструктуры, водо- и газоснабжения.

Ожидается и стремительная потребность в работниках социальной сферы и здравоохранения.

Где проще найти работу

Проще найти работу в больших городах — Львове, Киеве. В столице — треть всех вакансий. Также много предложений в Днепропетровской и Одесской областях. Труднее всего — на прифронтовых территориях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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