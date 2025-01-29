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29 января 2025, 8:27 Читати українською

Рекордная сумма за три года: Резиденты «Дія.City» в 2024 году уплатили более 18 млрд грн налогов

Резиденты Дія.City за 2024 год уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Резиденты Дія.
Фото: city.diia.gov.ua

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Подробности

«Это рекордная сумма за три года», — заявил министр.

По итогам 2023 года резиденты Дія.City уплатили 8,5 млрд грн налогов.

Федоров напомнил, что налоги от резидентов идут на поддержку армии, экономики и восстановления Украины.

«Когда бизнес работает „в белую“, он обеспечивает стабильность и обороноспособность страны», — отметил он.

Читайте также: К «Дія.City» в 2024 году присоединилось 880 новых резидентов

К специальному налоговому режиму Дія.City присоединились уже 1522 резидента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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3212242
3212242
29 января 2025, 9:52
#
Інформація подана таким чином, ніби без «дія.сіті» ці податки не були б сплачені.
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