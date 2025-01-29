Рекордная сумма за три года: Резиденты «Дія.City» в 2024 году уплатили более 18 млрд грн налогов

Резиденты Дія.City за 2024 год уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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«Это рекордная сумма за три года», — заявил министр.

По итогам 2023 года резиденты Дія.City уплатили 8,5 млрд грн налогов.

Федоров напомнил, что налоги от резидентов идут на поддержку армии, экономики и восстановления Украины.

«Когда бизнес работает „в белую“, он обеспечивает стабильность и обороноспособность страны», — отметил он.

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К специальному налоговому режиму Дія.City присоединились уже 1522 резидента.