Резиденты Дія.City за 2024 год уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Рекордная сумма за три года: Резиденты «Дія.City» в 2024 году уплатили более 18 млрд грн налогов
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«Это рекордная сумма за три года», — заявил министр.
По итогам 2023 года резиденты Дія.City уплатили 8,5 млрд грн налогов.
Федоров напомнил, что налоги от резидентов идут на поддержку армии, экономики и восстановления Украины.
«Когда бизнес работает „в белую“, он обеспечивает стабильность и обороноспособность страны», — отметил он.
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К специальному налоговому режиму Дія.City присоединились уже 1522 резидента.
Источник: Минфин
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