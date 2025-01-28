Биржа ПФТС выполнила условия соглашения с Нацрегулятором и будет работать дальше на рынке

Фондовой бирже ПФТС удалось сохранить лицензии и продлить работу благодаря выполнению соглашения с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Что известно

В июле прошлого года НКЦБФР и ПФТС заключили Соглашение, предоставившее возможность бирже урегулировать последствия правонарушения. Речь идет о приведении пруденциальных показателей в соответствие с нормативными значениями.

Организация выполнила все условия Соглашения в срок и Комиссия уже получила подтверждающие документы об этом. Поэтому старейшая фондовая биржа Украины продолжает свою работу.

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Заключение подобного Соглашения с правонарушителем стало возможным благодаря ЗУ «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков», подписанном президентом в марте 2024 года.

«Мы как регулятор трансформируемся и стремимся создать гибкие условия на рынке. Сегодня мы имеем прочную законодательную основу, позволяющую нам решать вопросы инновационно, профессионально и качественно. Кейс ПФТС этому примеру и очередное напоминание о важности соблюдения законодательства для всех участников без исключения», — акцентировал Председатель Комиссии Руслан Магомедов.

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