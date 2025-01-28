ЕИБ выделит Украине 200 миллионов евро на восстановление днепровских ГЭС

Украина сможет получить 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на восстановление гидроэлектростанций на Днепре, а также 100 млн евро — на модернизацию централизованного отопления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 января.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Сегодня принимаем решение, которое позволит получить 200 млн. евро от Европейского инвестиционного банка на обеспечение работы Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС. Это затраты на закупку оборудования для восстановления после российских террористических атак», — рассказал Шмыгаль.

Кроме того, еще одно решение касается получения 100 млн евро от ЕИБ для инвестирования в модернизацию централизованного отопления и в энергоэффективность украинских общин.

В частности, речь идет о закупке котлов, двигателей, турбин и сопутствующего оборудования.

Читайте также: ЕИБ выделил более 60 млн евро на восстановление дорог и обновление городского транспорта в Украине

Напомним

«Минфин» писал, что ЕИБ рассматривает финансирование строительства социального жилья в Украине на 400 миллионов евро.