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28 января 2025, 11:54 Читати українською

В Standard Chartered прокомментировали обвал крипторынка, KuCoin выплатит $300 млн в США: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Объем активов в криптофондах установил новый рекорд на уровне 173 миллиарда долларов

С 18 по 24 января в криптовалютные инвестфонды поступило $1,9 млрд после $2,2 млрд неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

В качестве драйвера специалисты назвали подписание президентом США указа о создании рабочей группы по рынкам цифровых активов. Среди поставленных перед ней задач — оценка «потенциала формирования и поддержки национального запаса криптовалют».

Объем активов в управлении продуктов увеличился до $173,3 млрд.

Инструменты на базе первой криптовалюты привлекли $1,6 млрд, с начала года — $4,4 млрд.

В структуры, позволяющие открывать шорт по цифровому золоту, клиенты прибавили $5,1 млн.

В Ethereum-фонды инвесторы направили $204,7 млн после $246,2 млн на прошлой неделе.

Притоки в продукты на основе XRP замедлились с $30,8 млн. до $18,5 млн.

Конкуренты на базе Solana, Chainlink и Polkadot привлекли $6,9 млн, $6,6 млн и $2,6 млн соответственно.

KuCoin признала вину и выплатит почти $300 миллионов по делу в США

Компания Peken Global, стоящая за криптовалютной биржей KuCoin, признала вину в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств в США. Фирма выплатит почти $300 млн, а двое ее соучредителей — Чун Ган и Кэ Танг — оставят должности в руководстве.

Напомним, эти обвинения федеральная прокуратура выдвинула в марте 2024 года. Компанию, а также Гана и Танга обвиняли в сговоре с целью организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и нарушению закона «О банковской тайне».

Согласно материалам властей, в период с сентября 2017 года, когда была основана биржа, до марта 2024 года платформа обслужила 1,5 млн зарегистрированных пользователей из США. Это принесло ей $184,5 млн отчислений в виде комиссий.

Для работы на американском рынке от KuCoin потребовали пройти регистрацию в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также ввести ряд мер, направленных на противодействие отмыванию средств. Однако это так и не было сделано, подчеркнули в прокуратуре.

В рамках урегулирования обвинений Peken Global выплатит $112,9 млн. в виде штрафа. Еще $184,5 млн было конфисковано. Ган и Танг выплатят по $2,7 млн. каждый. Это доходы, получаемые ими от деятельности биржи в США.

В Standard Chartered прокомментировали падение крипторынка

Сектор цифровых активов столкнулся с давлением, обусловленным растущей корреляцией с фондовым рынком, чем и обусловленный обвал 26−27 января. Об этом сообщает The Block со ссылкой на главу отдела исследований валютных и цифровых активов компании Standard Chartered Джеффри Кендрика.

«Биткоин по-прежнему тесно коррелирует с Nasdaq гораздо сильнее, чем с золотом», — отметил Кендрик.

Напомним, утром 27 января биткоин просел ниже $99 000. Суточный объем ликвидаций составил более $700 млн. Эксперты связывают это с двумя основными факторами — низкой вероятностью смягчения политики ФРС и выходом ИИ-модели от китайского стартапа DeepSeek.

Последнее может представлять угрозу для американских технологических компаний, заявил вице-президент по продукту и росту в сфере искусственного интеллекта компании Dropbox Морган Браун. Этим обусловлено падение индекса фьючерсных контрактов на бирже Nasdaq, а также проседание по некоторым позициям, включая ценные бумаги фирм Nvidia, OpenAI и других.

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«Риск сейчас состоит в том, что если обвал на фондовом рынке продолжится во время американской сессии (и перед выходом отчетов о доходах на этой неделе — в среду Microsoft, Meta и Tesla — и, вероятно, разочаровывающим заседанием FOMC в тот же день), то мы начнем приближаться к другим ключевым уровням для биткойна», — подчеркнул эксперт.

В то же время, он считает, что наступила фаза «покупай на спаде». Также он отметил, что компания в целом по-прежнему ориентируется на цену биткоина в $200 000 и Ethereum в $10 000 до конца 2025 года.

На момент написания новости цена биткоина составляет $102 800, Ethereum — $3 200.

В Бразилии заблокировали выплаты World за биометрию

Национальное управление по защите данных Бразилии (ANPD) приняло меры по прекращению выплат проектом World (ранее Worldcoin) финансовых стимулов за собранные биометрические данные.

Ведомство открыло расследование в отношении Tools for Humanity, стоящей по решению, в ноябре 2024 года.

Основанная в 2019 году Сэмом Альтманом и Алексом Бланией, фирма работает над созданием глобальной цифровой идентификационной и финансовой сети. Протокол World ID подтверждает личность пользователя с помощью сканирования радужки глаза, выплачивая вознаграждение в токенах WLD.

В ANPD пришли к выводу, что предоставление компенсации в криптовалюте может влиять на согласие владельца персональных данных. Согласно правилам, разрешение на обработку подобной информации, включая биометрию, пользователь должен предоставлять свободно, обладая полной информацией и под конкретные цели.

В агентстве отметили, что особый риск финансовые стимулы несут для необеспеченных слоев населения — суммы выплат для них больше весят. Кроме того, собранные данные невозможно удалить, как и отозвать свое согласие, считают специалисты ANPD.

По результатам расследования агентство ввело против Tools for Humanity превентивные меры, вступившие в силу с 25 января.

В декабре 2023 г. проект отключил функцию биометрической верификации для пользователей из Бразилии, а также Индии и Франции.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
28 января 2025, 14:20
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Купуй і в лонг, і в шорт:)))
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