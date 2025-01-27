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27 января 2025, 18:12 Читати українською

USAID официально заявило об остановке финансирования всех проектов в Украине на 90 дней

Агентство США по международному развитию (USAID) официально подтвердило приостановку финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней. Это решение связано с исполнением директивы Государственного департамента США о проведении аудита внешней помощи. Об этом сообщает Суспильне.

Агентство США по международному развитию (USAID) официально подтвердило приостановку финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней.
Фото Grok AI

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Как сообщили в пресс-службе USAID, приостановка касается всех без исключения проектов. Эту информацию также подтвердил сотрудник киевского офиса компании Chemonics International, являющейся одним из крупнейших исполнителей программ USAID в Украине. Среди них программы поддержки агросектора, правовой системы и просвещения.

Украинские организации и органы местного самоуправления уже получают уведомление о необходимости приостановить реализацию проектов, финансируемых на средства USAID или других организаций, зависящих от американской помощи.

Это решение вызывает беспокойство, поскольку USAID является одним из ключевых доноров для Украины, который поддерживает важные реформы и инициативы в разных областях, включая экономику, образование и гражданское общество.

Напомним, ранее об остановке финансирования от USAID сообщила Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 января 2025, 18:21
#
Грантоїди ниють, а влада розводить руками :)
+
+30
Rubi0
Rubi0
27 января 2025, 18:28
#
Подозреваю что в США аналог USAID закрыли бы за незаконный лоббизм интересов иностранного государства, а всех кто кормиться заклеймили б инагентами и влепили миллионный штрафы если не папу лет тюрьмы как Манафорту.
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