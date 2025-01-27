Украина в прошлом году потратила на импорт электричества около $670 миллионов

Украинские компании в 2024 году потратили на импорт электроэнергии $669,4 млн. Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group в Фейсбуке .

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«$669,4 миллиона — столь рекордной суммы достигла стоимость импортированной электрической энергии в прошлом году. В 2024-м она стоила Украине на два миллиона долларов больше, чем за предыдущие пять лет вместе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной этого являются рекордные значения импорта электричества и изменение его цены по сравнению с 2023 годом.

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В то же время экспорт электричества принес в прошлом году $81 млн. «В течение 2023−2024-го имели отрицательное сальдо во внешней торговле электрической энергией. Все из-за войны, которую государство-террористка ведет против Украины, разрушая нашу энергетическую инфраструктуру», — отметили в DiXi Group.