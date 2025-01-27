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27 января 2025, 16:44 Читати українською

Страны ЕС согласовали продление санкций против россии

Министры иностранных дел стран-членов ЕС договорились продлить санкции против россии, сообщила высокая представительница Европейского союза Кая Каллас в соцсети Х, пишет Forbes.ua.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС договорились продлить санкции против россии, сообщила высокая представительница Европейского союза Кая Каллас в соцсети Х, пишет Forbes.ua.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиДля того чтобы продлить санкции, нужно согласие всех стран Евросоюза, но Венгрия угрожала наложить вето на продолжение ограничительных мер, действие которых истекает 31 января.
Фото: depositphotos

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Для того чтобы продлить санкции, нужно согласие всех стран Евросоюза, но Венгрия угрожала наложить вето на продолжение ограничительных мер, действие которых истекает 31 января.

«Европа справляется: министры иностранных дел ЕС только согласились снова продлить санкции против россии. Это будет лишать москву доходов для финансирования ее войны», — написала она.

Каллас добавила, что «россия должна заплатить за ущерб, который она наносит».

По словам главы венгерского МИД Петера Сиярто, ЕС предоставил Венгрии запрашиваемые ею гарантии безопасности в сфере энергетики.

Читайте также: Венгрия готова поддержать продление санкций против россии — Bloomberg

«Венгрия получила запрашиваемые гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газопроводов и нефтепроводов, ведущих к государствам — членам Евросоюза», — написал он.

Министр добавил, что «Еврокомиссия также стремится получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в ЕС».

Ранее 27 января Сиярто отметил, что Будапешт будет принимать решение о продлении санкций Евросоюза против россии в зависимости от наличия подобных гарантий.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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27 января 2025, 17:11
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«Це й далі позбавлятиме москву доходів для фінансування її війни»" © Кая Каллас

І тут раптово…

«Єврокомісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС»

Потужно, в українському стилі, які *** «санкції» «позбавлятимуть» мордор від фінансування війни, якщо мордор живе за рахунок продажу нафти і газу…криві дзеркала якісь…

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