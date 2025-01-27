Министры иностранных дел стран-членов ЕС договорились продлить санкции против россии, сообщила высокая представительница Европейского союза Кая Каллас в соцсети Х, пишет Forbes.ua.
Страны ЕС согласовали продление санкций против россии
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Для того чтобы продлить санкции, нужно согласие всех стран Евросоюза, но Венгрия угрожала наложить вето на продолжение ограничительных мер, действие которых истекает 31 января.
«Европа справляется: министры иностранных дел ЕС только согласились снова продлить санкции против россии. Это будет лишать москву доходов для финансирования ее войны», — написала она.
Каллас добавила, что «россия должна заплатить за ущерб, который она наносит».
По словам главы венгерского МИД Петера Сиярто, ЕС предоставил Венгрии запрашиваемые ею гарантии безопасности в сфере энергетики.
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«Венгрия получила запрашиваемые гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газопроводов и нефтепроводов, ведущих к государствам — членам Евросоюза», — написал он.
Министр добавил, что «Еврокомиссия также стремится получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в ЕС».
Ранее 27 января Сиярто отметил, что Будапешт будет принимать решение о продлении санкций Евросоюза против россии в зависимости от наличия подобных гарантий.
Комментарии - 1
І тут раптово…
«Єврокомісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС»
Потужно, в українському стилі, які *** «санкції» «позбавлятимуть» мордор від фінансування війни, якщо мордор живе за рахунок продажу нафти і газу…криві дзеркала якісь…