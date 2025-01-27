В «Дию» вернули перерегистрацию авто.

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«Приложили все усилия, чтобы вы снова быстро перерегистрировали авто. Меняйте владельца машины с „Дией“ по-прежнему. Сервисный центр МВД получит ваш запрос онлайн, техпаспорт подтянется в Дии, а пластиковый техпаспорт и новые номера заберете из почты», — говорится в сообщении.

Перерегистрация онлайн. Теперь можно сменить владельца автомобиля, не выходя из дома. Все, что нужно — зайти в приложение «Дия», подать запрос на перерегистрацию авто и заполнить необходимые данные. Сервисный центр МВД получает ваш запрос онлайн и техпаспорт сразу подтянется в приложение.

Автоматическая проверка. «Дия» автоматически проверяет все данные, в том числе сам автомобиль, покупателя и продавца. Это позволяет избежать ситуаций с продажей угнанных или подозрительных транспортных средств.

Получение техпаспорта и номеров. После завершения процесса перерегистрации, пластиковый техпаспорт и новые номера будут доставлены вам по почте. Это удобный способ получить необходимые документы без необходимости посещать государственные учреждения.