В «Дию» вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут напрямую в приложении менять владельца транспортного средства и получать техпаспорт без необходимости посещать сервисный центр. Об этом говорится в телеграм-канале приложения.
В «Дию» вернули перерегистрацию авто
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
«Приложили все усилия, чтобы вы снова быстро перерегистрировали авто. Меняйте владельца машины с „Дией“ по-прежнему. Сервисный центр МВД получит ваш запрос онлайн, техпаспорт подтянется в Дии, а пластиковый техпаспорт и новые номера заберете из почты», — говорится в сообщении.
Как перерегистрировать авто
-
Перерегистрация онлайн. Теперь можно сменить владельца автомобиля, не выходя из дома. Все, что нужно — зайти в приложение «Дия», подать запрос на перерегистрацию авто и заполнить необходимые данные. Сервисный центр МВД получает ваш запрос онлайн и техпаспорт сразу подтянется в приложение.
-
Автоматическая проверка. «Дия» автоматически проверяет все данные, в том числе сам автомобиль, покупателя и продавца. Это позволяет избежать ситуаций с продажей угнанных или подозрительных транспортных средств.
-
Получение техпаспорта и номеров. После завершения процесса перерегистрации, пластиковый техпаспорт и новые номера будут доставлены вам по почте. Это удобный способ получить необходимые документы без необходимости посещать государственные учреждения.
-
Возможность изменить номера. Если вы хотите сменить номерные знаки, то сможете получить новые фирменные номера с серией DI.
Комментарии - 1