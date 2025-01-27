Продажи новых легковушек в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в данных Укравтопрома.
За год украинцы потратили на новые автомобили 125 миллиардов гривен
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Сколько уплачено за авто
Около половины этой суммы собрали автомобиль пяти марок.
- Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota — 18,3 млрд грн.
- Второй результат у BMW — 16 млрд грн.
- На третьем месте Mercedec-Benz — 9,7 млрд грн.
- На модели VW украинцы потратили 9,2 млрд грн — четвертое место.
- Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault — 6,4 млрд грн.
В топ-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы, также попали Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porshe.
Источник: Минфин
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