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27 января 2025, 11:39 Читати українською

За год украинцы потратили на новые автомобили 125 миллиардов гривен

Продажи новых легковушек в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в данных Укравтопрома.

Продажи новых легковушек в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн.
Фото: toyota-c-hr.infocar.ua

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Сколько уплачено за авто

Около половины этой суммы собрали автомобиль пяти марок.

  • Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota — 18,3 млрд грн.
  • Второй результат у BMW — 16 млрд грн.
  • На третьем месте Mercedec-Benz — 9,7 млрд грн.
  • На модели VW украинцы потратили 9,2 млрд грн — четвертое место.
  • Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault — 6,4 млрд грн.

В топ-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы, также попали Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porshe.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
godvinik
godvinik
27 января 2025, 11:45
#
Бурятам отдадут. Вместо обороны продолжается праздник потребления.
+
+15
invaderzim8
invaderzim8
27 января 2025, 12:06
#
У борисовых и круп всяких пример берут
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
27 января 2025, 13:34
#
БМВ піднялось за рахунок старих машин, які були замовлені для російського ринку.
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