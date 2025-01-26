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26 января 2025, 15:05 Читати українською

В Чехии планируют создать центры для возвращения для украинских беженцев

В Чехии могут создать центры возвращения, которые помогут украинским беженцам вернуться на родину. Об этом изданию Deník N сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии, передает «Европейская правда».

В Чехии могут создать центры возвращения, которые помогут украинским беженцам вернуться на родину.

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Министр национального единства Алексей Чернышев обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию на следующей неделе.

Создание центра возвращения готовится и в немецком Берлине. Издание пишет, что Украина также обсудила проект с Польшей.

Вновь созданные учреждения призваны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

По последним данным МВД Чехии, в настоящее время в стране находится около 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+15
godvinik
godvinik
26 января 2025, 15:15
#
А чому не створюють центри повернення сирійців, адже у них війна закінчилася і тиран АССад втік
+
0
Tido oss
Tido oss
26 января 2025, 15:28
#
На дай не привикай
+
0
Три літри
Три літри
26 января 2025, 15:44
#
А в Чехії багато сирійців?
+
0
mantis05
mantis05
26 января 2025, 16:19
#
Их там минимальное количество, потому что там не любят алелуев любого толка. Так чтобы было понятно: у них большинство населения- атеисты, а те кто пытаются показать главенствующую роль католицизма- уперлись в стену ситхзизма…из звездных войн :D да-да, это Чехия.
+
0
mantis05
mantis05
26 января 2025, 16:17
#
Потому что оказалось, что из украинцев быстрее смогли определить кто будет работать и платить налоги, а кто нет. В Чехии, для тех кто хочет работать- есть бесплатные курсы языка и профадаптации, и они работают со средины 22го года. Если в 25ом году, ними некоторые не воспользовались и сидят на выплатах- это чёткий сигнал о том, что таких надо возвращать в Украину.
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0
Три літри
Три літри
26 января 2025, 15:44
#
Центри для повернення
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