В Чехии планируют создать центры для возвращения для украинских беженцев

В Чехии могут создать центры возвращения, которые помогут украинским беженцам вернуться на родину. Об этом изданию Deník N сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии, передает «Европейская правда».

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Министр национального единства Алексей Чернышев обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию на следующей неделе.

Создание центра возвращения готовится и в немецком Берлине. Издание пишет, что Украина также обсудила проект с Польшей.

Вновь созданные учреждения призваны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

По последним данным МВД Чехии, в настоящее время в стране находится около 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.