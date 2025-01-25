Доллар переживает самое резкое недельное падение с июля 2023 года

Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 1,7% с закрытия прошлой недели, показав худшую недельную динамику за последние 18 месяцев. В последний раз такое резкое падение наблюдалось в июле 2023 года, что совпало с завершением цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Об этом пишет investing.com.

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Валютные трейдеры сталкиваются с множеством обсуждений тарифов со стороны президента Дональда Трампа, но без каких-либо конкретных действий. Это способствовало слабой динамике доллара на этой неделе.

Снижение стоимости мировой резервной валюты продолжилось до позднего четверга после того, как президент Трамп, по-видимому, смягчил свою позицию в отношении тарифов против Китая. Это знаменует собой значительный сдвиг на валютном рынке, при этом индекс Dollar Spot зафиксировал самое резкое недельное падение с середины 2023 года.