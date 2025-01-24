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24 января 2025, 13:31 Читати українською

В Украине цены на картофель выросли на 12%

На этой неделе в Украине отпускные цены на картофель выросли в среднем на 12% до 20−30 грн/кг ($0,48−0,71/кг). Об этом сообщили в EastFruit.

На этой неделе в Украине отпускные цены на картофель выросли в среднем на 12% до 20−30 грн/кг ($0,48−0,71/кг).
Фото: pixabay.com

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Главной причиной очередного удорожания в этом сегменте, по мнению экспертов, стало общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах.

Дело в том, что многие украинские производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу картофеля еще в первой половине текущего сезона.

Цены на картофель в Украине сегодня в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года.

Более того, многие игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся, «подогреваемые» информацией о возможной нехватке качественного картофеля на украинском рынке.

Представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах.

Фермеры, в свою очередь, связывают проблемы качества картофеля с неблагоприятными погодными условиями в период уборки: длительные дожди отрицательно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости.

Также, по словам производителей, в 2024 году многие из них использовали посадочный материал не самого высокого качества.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине на прошлой неделе отпускные цены на морковь снизились в среднем на 10% и составляют 23−30 грн/кг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
24 января 2025, 15:19
#
У влади як завжди інфляція «під контролем». І гірше ж точно не буде ©
+
0
Aldruino
Aldruino
24 января 2025, 16:34
#
Фермери, своєю чергою, пов’язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості.

Здається, це літо було бездощовим, чи ні?
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