В Украине цены на картофель выросли на 12%

На этой неделе в Украине отпускные цены на картофель выросли в среднем на 12% до 20−30 грн/кг ($0,48−0,71/кг). Об этом сообщили в EastFruit.

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Главной причиной очередного удорожания в этом сегменте, по мнению экспертов, стало общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах.

Дело в том, что многие украинские производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу картофеля еще в первой половине текущего сезона.

Цены на картофель в Украине сегодня в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года.

Более того, многие игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся, «подогреваемые» информацией о возможной нехватке качественного картофеля на украинском рынке.

Представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах.

Фермеры, в свою очередь, связывают проблемы качества картофеля с неблагоприятными погодными условиями в период уборки: длительные дожди отрицательно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости.

Также, по словам производителей, в 2024 году многие из них использовали посадочный материал не самого высокого качества.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине на прошлой неделе отпускные цены на морковь снизились в среднем на 10% и составляют 23−30 грн/кг.