Трамп призвал снизить мировые цены на нефть, чтобы закончить войну россии против Украины

Президент США Дональд Трамп сказал, что намерен обратиться в Саудовскую Аравию и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну рф против Украины. Об этом он заявил в четверг, 23 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Я хочу попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов. Если бы цена снизилась, то война россии против Украины бы быстро закончилась», — сказал Трамп.

Он отметил, что сейчас мировые цены на нефть достаточно высоки, что способствует продолжению войны в Украине.

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«Вы можете положить конец войне, снизив цену на нефть. Это нужно было давно сделать, это безответственно с вашей стороны», — отметил президент США.

Трамп также заявил, что усилия по достижению мирного урегулирования между россией и Украиной уже продолжаются.

Кроме того, он подчеркнул, что падение цен на нефть позволит снизить процентные ставки по кредитам сначала в США, а затем и по всему миру.

Напомним

В декабре 2022 года страны ЕС и Большой семерки (G7) установили предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако россия создала «теневой флот», чтобы обходить ограничения Запада.