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24 января 2025, 10:49 Читати українською

Трамп призвал снизить мировые цены на нефть, чтобы закончить войну россии против Украины

Президент США Дональд Трамп сказал, что намерен обратиться в Саудовскую Аравию и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну рф против Украины. Об этом он заявил в четверг, 23 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться в Саудовскую Аравию и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Я хочу попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов. Если бы цена снизилась, то война россии против Украины бы быстро закончилась», — сказал Трамп.

Он отметил, что сейчас мировые цены на нефть достаточно высоки, что способствует продолжению войны в Украине.

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«Вы можете положить конец войне, снизив цену на нефть. Это нужно было давно сделать, это безответственно с вашей стороны», — отметил президент США.

Трамп также заявил, что усилия по достижению мирного урегулирования между россией и Украиной уже продолжаются.

Кроме того, он подчеркнул, что падение цен на нефть позволит снизить процентные ставки по кредитам сначала в США, а затем и по всему миру.

Напомним

В декабре 2022 года страны ЕС и Большой семерки (G7) установили предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако россия создала «теневой флот», чтобы обходить ограничения Запада.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
Три літри
Три літри
24 января 2025, 10:58
#
«Ви можете покласти край війні, знизивши ціну на нафту. Це треба було давно зробити, це безвідповідально з вашої сторони», — зазначив президент США.

Людина яка прямо закликала до зупинки підтримки України тепер повчає інших що їм треба було йти на зменшення свого прибутку заради України. Однак ні Емірати, ні Аравія не мають договору з Україною про гарантії безпеки, на відміну від США.
+
+15
S1ax
S1ax
24 января 2025, 11:24
#
Популисты, такие популисты!
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
24 января 2025, 12:06
#
Интересно, а будет ли рентабельно добывать нефть с низкой ценой никто в его администрации вопросом не задавался?
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