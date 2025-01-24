Трамп подписал указ о развитии криптоиндустрии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о цифровых активах, направленный на создание благоприятных условий для развития отрасли в США и формирование национального резерва цифровых активов.

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Указ предусматривает создание рабочей группы под руководством советника Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвида Сакса.

В состав группы войдут министр финансов, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и руководители других профильных ведомств.

Ключевые положения

Разработка федеральной системы регулирования цифровых активов, включая стейблкоины, для укрепления лидерства США в сфере цифровых финансов.

Оценка возможности создания стратегического национального резерва цифровых активов, что станет беспрецедентным шагом в истории государственной криптовалютной политики.

Привлечение ведущих экспертов отрасли для консультаций рабочей группы, чтобы обеспечить широкий спектр экспертизы за пределами федерального правительства.

Пересмотр существующих нормативных актов — ведомства должны выявить и представить рекомендации по отмене или изменению правил, влияющих на сектор цифровых активов.

Прямой запрет ведомствам на создание и продвижение цифровых валют центрального банка (CBDC).

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Напомним

«Минфин» писал, что Трамп готовится к принятию указов по криптовалютам в ближайшее время. По словам генерального директора компании Circle Джереми Аллейра, указ позволит банкам торговать криптовалютами и хранить их, а также предлагать криптовалютные инвестиции клиентам.