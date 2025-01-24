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24 января 2025, 8:42 Читати українською

Трамп подписал указ о развитии криптоиндустрии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о цифровых активах, направленный на создание благоприятных условий для развития отрасли в США и формирование национального резерва цифровых активов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о цифровых активах, направленный на создание благоприятных условий для развития отрасли в США и формирование национального резерва цифровых активов.►Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новостиУказ предусматривает создание рабочей группы под руководством советника Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвида Сакса.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Указ предусматривает создание рабочей группы под руководством советника Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвида Сакса.

В состав группы войдут министр финансов, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и руководители других профильных ведомств.

Ключевые положения

  • Разработка федеральной системы регулирования цифровых активов, включая стейблкоины, для укрепления лидерства США в сфере цифровых финансов.
  • Оценка возможности создания стратегического национального резерва цифровых активов, что станет беспрецедентным шагом в истории государственной криптовалютной политики.
  • Привлечение ведущих экспертов отрасли для консультаций рабочей группы, чтобы обеспечить широкий спектр экспертизы за пределами федерального правительства.
  • Пересмотр существующих нормативных актов — ведомства должны выявить и представить рекомендации по отмене или изменению правил, влияющих на сектор цифровых активов.
  • Прямой запрет ведомствам на создание и продвижение цифровых валют центрального банка (CBDC).

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Напомним

«Минфин» писал, что Трамп готовится к принятию указов по криптовалютам в ближайшее время. По словам генерального директора компании Circle Джереми Аллейра, указ позволит банкам торговать криптовалютами и хранить их, а также предлагать криптовалютные инвестиции клиентам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
24 января 2025, 10:26
#
Сделали бы свой CBDC доллара, вот это повлияло бы на всю отрасль
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