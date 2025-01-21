Трамп готовится к принятию указов по криптовалютам, глава SEC ушел в отставку: что нового

Трамп готовится к принятию указов по криптовалют в ближайшее время — глава Circle

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время выдаст указ, который позволит банкам торговать криптовалютами и хранить их, а также предлагать криптовалютные инвестиции клиентам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова генерального директора компании Circle Джереми Аллейра.

Он добавил, что хотел бы увидеть отмену Бюллетеня учета персонала (SAB 121) по авторству Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По его словам, этот документ «фактически сделал владение криптоактивами на балансе банков, финансовых учреждений и корпораций экономически невыгодным».

«Это то, за чем, по-моему, следует внимательно следить с точки зрения указов президента. Я решительно выступаю за его упразднение и надеюсь, что Трамп сделает это… Circle уже рассматривает банки как коммерческих партнеров», — добавил Аллейр.

Кроме того, CEO Circle ожидает от Конгресса возобновления активности по регулированию цифровых активов. Он считает, что «работа Комитета [по цифровым активам] будет очень активной, буквально в ближайшие недели».

«Официальный» мемкоин Кубы оказался лавкой

20 января в сети распространились сообщения о запуске правительством Кубы мем-токена на Solana. Монету продвигали через официальный X-аккаунт Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает Forklog.

«Куба, видимо, запустила мемкоин, а затем разработчики утром совершили rug pull. Получили до $30 млн. Твит от их Совета по иностранным делам с тех пор был удален. Все яснее, что это был злом», — прокомментировал пользователь под ником Stats.

Популярный криптотрейдер Ash Crypto обратил внимание, что через 24 часа эту схему реализовали для трех активов: собственно CUBA, CUBA 2.0 и Justice for Cuba.

По оценке одного из комментаторов, разработчики успели выпустить более 10 монет.

Однако некоторые пользователи уверены, что за «официальным» мем-коином действительно стоят кубинские власти.

«Итак, правительство Кубы создало и запустило мем-токен CUBA. Он подскочил к рыночной капитализации в $20 млн в считанные минуты, а затем они реализовали rug pull — то есть просто провернули наглую капиталистическую аферу и откровенно украли все инвестиции», — написал автор под псевдонимом Джоэль Ричардсон.

К моменту написания новости капитализация CUBA составляет $1,36 млн. Объем торгов достиг $169 млн.

Недельный приток капитала в инвестиционные криптопродукты составил $2,2 млрд.

Приток средств в инвестиционные криптопродукты достиг $2,2 млрд в период с 13 по 17 января 2025 года, в годовом исчислении показатель достиг $171,45 млрд. Это следует из еженедельного отчета CoinShares.

Эксперты отметили, что такой приток вызвала эйфория от инаугурации Дональда Трампа.

В продукты на базе биткоина поступило $1,9 млрд, в Ethereum-фонды — $246,2 млн. Также положительную тенденцию зафиксировали во всех инвестиционных продуктах, в частности, в решения на базе XRP и Solana поступило $30,8 млн и $2,5 млн соответственно. Продукты на базе первой криптовалюты, позволяющие открывать шорт-позиции, зафиксировали отток на $500 000.

Аналитики отметили, что приток в Ethereum несколько улучшил ситуацию в экосистеме, однако сектор остается самым плохим с точки зрения притока средств в 2025 году. Общий приток в продукты на базе XRP с середины ноября 2024 достиг $484 млн, добавили в CoinShares.

Среди поставщиков больше всего капитала привлекли фонды iShares — $897 млн, вторым идет Fidelity — $680 млн, третьим — Bitwise с показателем в $216 млн.

В региональном разрезе приток средств в США составил $2,09 млрд. Германия и Швеция зафиксировали отрицательные показатели.

Глава SEC официально ушел в отставку

20 января 2025 года председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер официально ушел в отставку. Исполняющим обязанности был назначен комиссар Марк Уэд.

Согласно опубликованному на сайте SEC заявлению, Генслер присоединился к Комиссии 2021 года. До этого он возглавлял Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и являлся заместителем министра финансов по внутренним финансам.

В релизе подчеркивается, что, несмотря на разные взгляды, Генслер якобы был склонен к двухпартийному взаимодействию и уважительному обмену идеями.

Напомним

«Минфин» писал, что глава SEC Гэри Генслер уйдет в отставку в день инаугурации Трампа.

Он запомнился отрицательным отношением к криптовалютам. По его председательству, SEC оказывала давление на крупнейшие криптокомпании и биржи и судилась почти со всеми крупными игроками этого сектора.