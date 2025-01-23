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23 января 2025, 18:16 Читати українською

Цены на кофе обновили рекорд

Цены на арабику подскочили до исторического максимума в четверг благодаря сильному спросу и низким поставкам из Бразилии. Об этом пишет Moscow Times.

Цены на арабику подскочили до исторического максимума в четверг благодаря сильному спросу и низким поставкам из Бразилии.
Фото: depositphotos

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Торги на бирже

Фьючерсы на кофе арабику вырос на 2,1% до рекордных $348,90 за фунт.

По словам дилеров, в центре внимания рынка по-прежнему находятся поставки из Бразилии, являющейся крупнейшим производителем, в то время как запасы сертифицированной арабики на бирже ICE остаются низкими.

Цена на кофе робуста увеличилась на 1,3% до $5.522 за метрическую тонну — максимума с 10 декабря.

Читайте также: Кофе — новый какао: почему чашка эспрессо вскоре будет стоить на четверть дороже

Участники рынка также отметили высокий спотовый спрос в Европе, особенно на бразильский кофе.

Напомним

Инфляционные потрясения в сфере кофе произошли через несколько месяцев после того, как стоимость другого тропического товара — какао — подскочила до исторического максимума, увеличившись более чем на 175% менее чем за полтора года. Хотя у этих двух товаров мало общего, рост цен заставляет проводить параллели и привлекает спекулянтов.

В отличие от какао, где фермеры годами не зарабатывали денег, а последующее отсутствие инвестиций означает старение и болезни деревьев, кофе — это динамичная отрасль. В нескольких странах плантации управляются как коммерческие предприятия, а не как скудная версия мелких фермеров в какао индустрии. У Бразилии, Вьетнама и Колумбии, а также несколько других стран, есть потенциал производить больше, если позволит погода. Текущие цены стимулируют фермеров.

Но изменение климата представляет собой структурную проблему для кофе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
23 января 2025, 18:19
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Ось він реальний бентховент.
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