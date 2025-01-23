В НБУ ожидают в этом году $38,4 млрд внешнего финансирования

Ожидается, что в 2025 году Украина получит $38,4 млрд внешнего финансирования. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Что известно

«Учитывая меры правительства по наращиванию собственных поступлений и привлечению на внутреннем долговом рынке, этих средств должно хватить для полного покрытия запланированного дефицита бюджета на следующий год (около 19% ВВП без учета грантов в доходах) без обращения в эмиссионные источники», — отметил Пышный.

Со своей стороны, по словам Пышного, НБУ сможет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

«Это позволит поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой курсовой гибкости, что будет согласовываться с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики», — подытожил он.

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Напомним

Европейский Союз — самый большой донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. 45 млрд евро было привлечено за этот период на финансирование приоритетных расходов госбюджета.