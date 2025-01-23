НБУ ожидает замедления инфляции в конце 2025 года

В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении, что превысило предварительный прогноз НБУ . По оценкам Нацбанка, ускорение инфляции продолжалось и в январе. Однако регулятор ожидает замедление инфляции в конце 2025 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами, прежде всего связанными с эффектами худших урожаев прошлого года.

В то же время усиливалось и фундаментальное ценовое давление. Об этом свидетельствует дальнейшее ускорение базовой инфляции (до 10,7% г/г в декабре), в частности, из-за стремительного роста цен на услуги (12,5% г/г в декабре).

Такая ценовая динамика была обусловлена увеличением расходов бизнеса на сырье, материалы и электроэнергию, а также повышением зарплат на фоне сохранения дефицита кадров.

В то же время, в последние месяцы в определенной степени рост цен сдерживался укреплением курса гривны к евро, что имеет важное значение для украинского импорта.

Переход инфляции на двузначный уровень негативно отражается на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Однако ожидания финансовых аналитиков и банков остаются относительно стойкими.

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Прогноз

«Благодаря исчерпанию временных факторов ценового давления и мерам процентной и валютно-курсовой политики НБУ инфляция замедлится до 8,4% в 2025 году и до 5% - в 2026 году», — отметил Пышный.

В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности, эффектов низших прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны производственных затрат бизнеса. Инфляция достигнет пика во втором квартале и с середины года начнет снижаться.

Ожидается, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году — до 5%. Этому, в частности, будут способствовать меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также более высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.